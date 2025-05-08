Sivrisinek ısırıkları hayatınızı karartmasın! Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Yaz aylarının vazgeçilmez misafirleri sivrisinekler, sadece can sıkıcı vızıltıları ve kaşıntılı ısırıklarıyla değil, aynı zamanda taşıdıkları ölümcül hastalıklarla da hayatı tehdit etti. Bir sivrisinek ısırığını basit bir cilt tahrişi sanıp geçiştirmek, ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarabildi.

Uluslararası uzmanlar ve son bilimsel araştırmalar, sivrisineklerin sıtma, dang humması, Zika, Batı Nil virüsü ve hatta uyku hastalığı gibi hastalıkların taşıyıcısı olduğunu doğruladı.

Peki, bu küçük canlıların büyük tehlikelerinden nasıl korunabiliriz? İşte tüm detaylar...

DOĞANIN EN ÖLÜMCÜL CANLILARI

Türkiye’de enfeksiyon hastalıkları alanında önde gelen isimleri sivrisineklerin küresel sağlık için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı:

“Sivrisinekler, dünya genelinde her yıl yaklaşık 700 bin insanın ölümüne yol açan hastalıkların başlıca taşıyıcıları. Özellikle dişi sivrisinekler, yumurtalarını olgunlaştırmak için kan emerken virüs ve parazitleri insanlara bulaştırıyor.”

Yavuz, tropikal bölgelerde daha yaygın olan bu hastalıkların, iklim değişikliği nedeniyle artık Türkiye gibi ılıman bölgelerde de görülebildiğini ekledi.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden mikrobiyolog Dr. Conor McMeniman, sivrisineklerin neden bu kadar tehlikeli olduğunu şöyle açıkladı:

“Sivrisinekler, tükürük salgılarıyla kan emerken hastalık etkenlerini doğrudan kana enjekte eder. Bu, virüslerin ve parazitlerin hızla yayılmasını sağlar.”

McMeniman, özellikle Aedes türü sivrisineklerin, Zika, dang humması ve chikungunya gibi viral hastalıkların yayılmasında kilit rol oynadığını belirtti. The Lancet Infectious Diseases’te yayımlanan bir çalışma, Aedes albopictus (Asya kaplan sivrisineği) türünün Avrupa ve Türkiye’de hızla yayıldığını ve bu türün hastalık bulaştırma potansiyelinin yüksek olduğunu gösterdi.

HANGİ HASTALIKLAR TEHDİT EDİYOR?

Sivrisinek ısırıkları, basit bir kaşıntıdan çok daha ciddi sonuçlara yol açabilir. İngiltere’deki Liverpool Tropikal Tıp Okulu’ndan Prof. Dr. Janet Hemingway, sivrisineklerin taşıdığı başlıca hastalıkları şöyle sıraladı:

“Sıtma, her yıl 600 binden fazla ölüme neden oluyor. Dang humması, Zika ve Batı Nil virüsü de özellikle hamile kadınlar ve bağışıklığı zayıf bireyler için büyük risk oluşturuyor.”

Hemingway, baldırsokan sinekleri gibi diğer sinek türlerinin de tripanozomiyazis (uyku hastalığı) gibi ölümcül hastalıkları bulaştırabileceğini ekledi.

Emerging Infectious Diseases dergisinde yayımlanan bir araştırma, Batı Nil virüsünün Türkiye’de son yıllarda artan vakalarla endişe oluşturduğunu ortaya koydu.

Araştırma, virüsün sivrisinekler aracılığıyla kuşlardan insanlara bulaştığını ve yüksek ateş, eklem ağrısı, hatta menenjit gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini gösterdi. Ayrıca, Aedes türü sivrisineklerin Zika virüsü taşıyıcısı olduğu ve bu virüsün özellikle hamile kadınlarda bebeklerde mikrosefaliye neden olabileceği biliniyor.

KİMLER DAHA FAZLA RİSK ALTINDA?

Bilim insanları, sivrisineklerin bazı insanları diğerlerinden daha fazla ısırma eğiliminde olduğunu belirtti.

Sivrisinekler, vücut sıcaklığı yüksek, daha fazla karbondioksit salan ve laktik asit gibi kimyasallar üreten kişileri tercih etti. 0 kan grubuna sahip bireyler ve açık tenliler de daha sık hedef oldu.

Miami Uluslararası Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma, sivrisineklerin indole, nonanol ve octenol gibi ciltteki kimyasal kokulara çekildiğini doğruladı.

SİVRİSİNEK ISIRIKLARINDAN KORUNMANIN YOLLARI

Uzmanlar, sivrisinek ısırıklarından korunmanın hem bireysel hem de çevresel önlemlerle mümkün olduğunu vurguladı. Durgun su birikintileri, sivrisineklerin üreme alanlarıdır. Bahçenizdeki saksı altlıklarında, kovalarda veya kuş banyolarında biriken suları düzenli olarak boşaltın. Pencerelere sineklik takmak, evinizi sivrisineklerden korumanın en etkili yollarından biri.

Dr. Conor McMeniman ise kişisel korunma yöntemlerine şu sözlerle dikkat çekti:

“DEET, ikaridin veya limon okaliptüs yağı içeren sivrisinek kovucular, ısırıkları önlemede oldukça etkili. Açık renkli, uzun kollu kıyafetler giymek ve gün batımı ile şafak saatlerinde dışarıda bulunmamak da riski azaltır.”

Journal of Medical Entomology’de yayımlanan bir çalışma, lavanta, biberiye ve fesleğen gibi aromatik bitkilerin sivrisinekleri uzak tutmada doğal bir kalkan oluşturduğunu gösterdi. Ayrıca, cibinlik kullanımı, özellikle bebekler ve çocuklar için önerildi.

ISIRIK SONRASI NE YAPILMALI?

Sivrisinek ısırığı sonrası kaşıntı ve kızarıklık yaygın olsa da, bazı durumlarda alerjik reaksiyonlar veya ciddi enfeksiyonlar ortaya çıkabilir.

Prof. Dr. Janet Hemingway, “Isırık bölgesinde aşırı şişlik, yüksek ateş, bulantı veya eklem ağrısı gibi belirtiler varsa, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı” dedi.

Hafif kaşıntılar için antihistaminik kremler veya soğuk kompres uygulanabilir. Ancak, anafilaksi gibi nadir ama ciddi alerjik reaksiyonlarda epinefrin (EpiPen) gerekebilir.

Küçük Önlemler, Büyük Koruma Sivrisinek ısırıkları, basit bir rahatsızlık gibi görünse de, taşıdıkları hastalıklar nedeniyle ciddi bir halk sağlığı sorunu. Bilim dünyası, iklim değişikliğinin sivrisinek popülasyonlarını artırdığını ve hastalıkların yayılma riskini yükselttiğini vurguladı.

Durgun suları ortadan kaldırmak, kovucu spreyler kullanmak ve erken müdahale, bu küçük canlıların büyük tehditlerinden korunmanın anahtarı.