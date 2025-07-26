Sivrisineklerden bulaşan virüs endişe yarattı! 2 haftada binlerce vaka bildirildi

Kaynak: AA
Sivrisineklerden bulaşan virüs endişe yarattı! 2 haftada binlerce vaka bildirildi

Çin'in Guangdong eyaletindeki Foşan kentinde, sivrisineklerden bulaşan "chikungunya virüsü" nedeniyle son iki haftada 4 binin üzerinde vaka bildirildi.


Daha önce Sars ve Covid virüslerinin yayıldığı Çin'de, bu defa sivrisinek ısırığıyla bulaşan "chikungunya virüsü" panik yarattı.

Edinilen bilgilere göre, ülkenin güney eyaletlerinde "chikungunya virüsü" vakaları artışa geçti.

Yetkililer, Guangdong eyaletindeki Foşan kentinde vaka sayısının sadece son iki hafta içinde 4 bin 14'e ulaştığını bildirdi.

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EKLEM AĞRISINA NEDEN OLUYOR

Vakaların yüzde 90'ının kentin Shunde bölgesinde görüldüğü bilgisini de paylaşan yetkililer, hastaların hastanelerde cibinlikle korunarak tedavi edildiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütüne göre, sivrisinek ısırığıyla bulaşan chikungunya virüsü, ateş ve eklem ağrısına neden oluyor.

Nadiren ölümle sonuçlanan chikungunya vakalarında hastaların tedavisi için onaylı 2 aşı bulunuyor.

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