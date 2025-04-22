SIXT Türkiye'den akıllı filo yönetiminde Trio Mobil ile stratejik iş birliği

Bu teknolojik adım, SIXT Türkiye’nin operasyonel verimlilik, güvenlik ve sürdürülebilirlik hedeflerine büyük katkı sunacak. İş birliği çerçevesinde, Trio Mobil'in CAN Bus tabanlı yenilikçi telematik çözümleri, SIXT Türkiye filosuna anlık konum takibi, yakıt tüketimi optimizasyonu, arıza önleme ve karbon salınımını azaltma gibi önemli avantajlar sunacak. Bu teknolojik entegrasyon, SIXT Türkiye’nin müşterilerine sunduğu hizmet kalitesini de daha üst düzeye taşıyacak.

“FILO YÖNETİMİNDE VERİMLİLİĞİ VE GÜVENLİĞI EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARIYORUZ”

SIXT Türkiye ve Borlease Genel Müdürü Yiğit Aras, iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Teknolojiyi operasyonlarımıza entegre ederek filo yönetiminde verimliliği ve güvenliği en üst seviyeye çıkarmaya odaklanıyoruz. Yenilikçi çözümleriyle sektörde fark yaratan Trio Mobil, bu alandaki öncü konumuyla bize önemli katkılar sunacak. Hayata geçirdiğimiz bu yenilikçi sistemler, SIXT Türkiye olarak müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini bir üst seviyeye taşımamıza olanak tanıyor” dedi.

Trio Mobil CEO'su ve Kurucu Ortağı Nevzat Ataklı ise "Sektörün öncü markalarından SIXT Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik işbirliğini paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. SIXT, filo yönetimini daha güvenli, verimli ve sürdürülebilir hale getirmek için Trio Mobil CAN Bus çözümünü tüm araçlarında uyguluyor. Trio Mobil olarak, bu iş birliği ile hem SIXT’e hem de SIXT müşterilerine büyük değer sağlıyoruz" açıklamasında bulundu.

SIXT TÜRKİYE, MÜŞTERİLERİNE EN İYİ HİZMETİ SUNMAYA DEVAM EDECEK

SIXT Türkiye, ileri teknolojileri kullanarak filo güvenliğini ve operasyonel etkinliğini en üst noktaya taşıyor. Anlık veri akışı sayesinde filo bakım süreçleri optimize edilirken, potansiyel arızalar önceden tespit edilerek operasyonel maliyetler minimize ediliyor. Bu yatırım, sadece SIXT Türkiye'nin operasyonel verimliliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda müşterilerine daha düşük yakıt tüketimi, azalan karbon salınımı ve daha güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor.

Akıllı filo yönetimi alanında teknolojinin sunduğu avantajlardan en iyi şekilde yararlanan SIXT Türkiye, sektördeki güçlü konumunu korumaya ve müşterilerine en iyi hizmeti sunmaya devam edecek.

Bilgi için:

Melis Avşar | Trio Mobil

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