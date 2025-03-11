SİYAD yılın en iyi filmini seçti: Hemme’nin öldüğü günlerden biri

Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD) yılın en iyilerini seçtiği 57. Türkiye Sineması Ödülleri’ne Murat Fıratoğlu’nun yazıp yönettiği “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri” filmi damga vurdu. Geçen yıl Venedik’te dünya prömiyeri yaptıktan sonra Altın Koza ve Ankara Film Festivalleri’nde büyük ödülleri kazanan yapım en iyi film, yönetmen ve senaryo ödüllerine değer bulunarak gecede öne çıktı.
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından düzenlenen 57. Türkiye Sineması Ödülleri, İstanbul Modern'de gerçekleştirilen törenle sahiplerine takdim edildi. Törene, SİYAD Onursal Başkanı Atilla Dorsay, Nuri Bilge Ceylan, Nurgül Yeşilçay, Ahmet Ümit, Dilan Çiçek Deniz ve Pelin Esmer gibi ünlü isimler katıldı. Törenin sunuculuğunu Cem Davran üstlendi.
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Gecede Nehir Tuna’nın “Yurt” ve Sinan Kesova”nın “Büyük Kuşatma” filmleri de üçer ödül kazandı. Oyuncu ödüllerinde “Büyük Kuşatma” filmi önce çıktı. Filmin başrol oyuncusu Alp Öyken, erkek oyuncu kategorisinde en iyi seçilirken, Asiye Dinçsoy da yardımcı rolde en iyi kadın oyuncu ödülüne değer bulundu. En iki kadın oyuncu ödülü “Mukadderat”taki performansıyla Nur Sürer’e, yardımcı rolde en iyi erkek oyuncu ödülü ise “Yurt” ile Can Bartu Aslan’a gitti. “On Saniye” filminin müziklerine imza atan Ekin Fil de bu kategori de yılın en iyisi seçildi.
SİYAD üyeleri ayrıca, ‘Dijital Platformlarda Gösterime Giren En İyi Yerli Film’ ödülüne Aslı Özge’nin “Faruk” filmini değer buldu. Ahmet Uluçay Umut Ödülü ise “Dilan Hakkında Konuşmalıyız” filminin yönetmeni Umut Şilan Oğurlu’nun oldu.
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Gecede ‘Belgesel’, ‘Kısa Belgesel’, ‘Kısa Film’ ve ‘Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü’ kategorilerinde de SİYAD heykelcikleri sahibini buldu.
Törende ayrıca Şerif Gören ve Hale Soygazi’ye onur, Muzaffer Hiçdurmaz ve Nida Karabol’a ise emek ödülü takdim edildi. Aralık ayında kaybettiğimiz Şerif Gören’in ailesine ödülünü SİYAD üyesi Uğur Vardan takdim etti. Hale Soygazi ödülünü yazar Ahmet Ümit’in elinden alırken, SİYAD Onursal Başkanı Atilla Dorsay da Muzaffer Hiçdurmaz’ın emek ödülünü verdi. Nida Karabol ise ödülünü yönetmen Pelin Esmer’den aldı.
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ÖDÜLLER...
- En İyi Film: Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri
- En İyi Yönetmen: Murat Fıratoğlu (Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri)
- En İyi Senaryo: Murat Fıratoğlu (Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri)
- Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı: Nur Sürer (Mukadderat)
- En İyi Erkek Oyuncu Performansı: Alp Öyken (Büyük Kuşatma)
- Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Performansı: Asiye Dinçsoy (Büyük Kuşatma)
- Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Performansı: Can Bartu Arslan (Yurt)
- En İyi Görüntü Yönetmeni: Florent Herry (Yurt)
- En İyi Müzik: Ekin Fil (On Saniye)
- En İyi Kurgu: Ayris Alptekin (Yurt)
- En İyi Sanat Yönetimi: Natali Yeres (Büyük Kuşatma)
- Dijital Platformlarda Gösterime Giren En İyi Yerli Film: Faruk (Yönetmen: Aslı Özge)
- En İyi Belgesel: Dargeçit (Yönetmen: Berke Baş)
- En İyi Kısa Belgesel: Zarafet ve Şiddet Arasında (Yön: Şirin Bahar Demirel)
- En İyi Kısa Film: Neredeyse Kesinlikle Yanlış (Yön: Cansu Baydar)
- Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü: Cenaze (Yön: Orçun Behram)
- Ahmet Uluçay Umut Ödülü: Umut Şilan Oğurlu (Dilan Hakkında Konuşmalıyız filmiyle)
- Dijital Platformlarda Gösterime Giren En İyi Uluslararası Film: Sararmış Yapraklar (Fallen Leaves)
- Vizyona Giren En İyi Uluslararası Film: İlgi Alanı (Zone of Interest)
- Onur Ödülleri: Şerif Gören, Hale Soygazi
- Emek Ödülleri: Nida Karabol, Muzaffer Hiçdurmaz