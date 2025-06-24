‘Siyah Bere’ ekibinden anlamlı davranış

TRT’nin uluslararası dijital platformu tabii’de izleyici ile buluşan ve son zamanların en çok konuşulan dizisi ‘Siyah Bere’nin ekibi, anlamlı bir projeye imza attı.

Dizinin yapımcısı CNP Film, ilgili makamlar ile görüşerek Gaziantep Nurdağı’nda bulunan ve depremde zarar görmüş olan Şatırhöyük İlkokulu’na kütüphane yaptılar. Kütüphaneyi yüzlerce kitap ile dolduran ekip, açılışta da çocukların sevincine ortak oldu. Hayatlarının en özel günlerinden birini yaşadıklarını belirten oyuncular, minik öğrenciler ile bol bol fotoğraf çektirip sohbet ettiler.

Dizinin başrol oyuncusu İlhan Şen, “Setimizde çok özel anlar yaşadık. Kütüphane açılışında çocuklar ile paylaştığımız anlar da en özellerinden biri oldu. Siyah Bere, her şeyi ile unutulmayacak bir dizi oldu benim için” dedi.

BKM’nin ‘Harbiye Geceleri’ başlıyor

BKM, yaz akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Harbiye geleneğini bu yıl da bozmuyor. Dopdolu programıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Müziğin farklı türlerindeki yıldızlardan, sahne şovlarıyla iz bırakan performanslara uzanan bu program, Harbiye Açıkhava’nın büyülü atmosferinde unutulmaz anlar yaşatacak.

BKM organizasyonu ile gerçekleşecek müzik, kahkaha ve yıldızlarla dolu Harbiye Geceleri’nde 26 Temmuz’da Sıla, 27 ve 28 Temmuz’da Melike Şahin, 29 Temmuz’da Nükhet Duru, Nilgün Belgün ve Saba Tümer’in bol kahkahalı Kaynat Bakalım şovu ve 30 Temmuz’da ‘Ata Demirer Gazinosu 2’, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda izleyicilerin karşısına çıkacak.

Yasemin Şefik’in ‘Aşkı Hatırla’tan sürprizi

Radyo programcılığı, stand-up sahneleri ve keskin hikâye anlatıcılığıyla tanınan Yasemin Şefik, bu kez oyunculuk performansıyla konuşuluyor. Şefik, başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç’un paylaştığı ‘Aşkı Hatırla’ dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Senaryosunu Ahmet Vatan’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Özgür Önurme’nin üstlendiği dizide, Hande Erçel’in canlandırdığı ünlü bir editör ve influencer karakter, Yasemin Şefik’in podcast programına konuk oluyor. Sıradan bir yayın gibi başlayan bu buluşma, karakterin duygusal yolculuğunda beklenmedik bir kırılma anına dönüşüyor.

Gerçek hayatla kurmaca arasında ince bir çizgide duran bu özel bölümde Yasemin Şefik, kendi sesiyle ve doğallığıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Şefik’in enerjisi, karakterin iç dünyasını çözümleyen diyaloglara hem gerçeklik hem de mizah katıyor.