Siyah beyaz Orkun Kökçü

Beşiktaş tarihinin belki en görkemli karşılaması milli futbolcu Orkun Kökçü'ye yapıldı. Kökçü'yü binlerce Beşiktaş taraftarı Tüpraş stadyumunda karşıladı. Büyük bir coşku ile taraftarlarla bir araya gelen oyuncu duygularını tarif etmekte zorlandı.

Çocukluğundan beri Beşiktaş'ı tuttuğunu dile getiren Kökçü taraftarlarla bütünleşerek üçlü çektirdi ve bu görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi. Orkun Kökçü'nün yolu Süper Lig'e nasıl düştü. Benfica teknik direktörü Kulüpler Dünya Kupası'nda Bruno Lage ile yaşadığı tartışma büyük yankı uyandırdı. Oyundan alınan Orkun Kökçü’nün Lage’e karşı gösterdiği sert tepki, tüm dikkatleri üzerine çekti. Tartışma yedek kulübesinde de sürerken bu Kökçü'nün Benfica macerasının sonu oldu.

Büyük kulüplerin listesinde olduğu söylenen Kökçü sürpriz bir hamle ile Beşiktaş'ın oyuncusu oldu. Hollanda altyapısında yetişen Kökçü sonrasında Feyenoord ve Benfica formaları giymişti. Kökçü henüz 24 yaşında ve Süper Lig'i tercih etti. Bu birçok kişinin eleştirisine sebep oldu. İngiltere ya da İspanya'da forma giyebilecek bir oyuncu neden bu genç yaşında Türkiye'yi tercih etti.

Benfica'da senede kazandığı maaşın çok üstünde bir rakama 5 milyon euroya Beşiktaş'a imza attı. Her ne kadar çocukluk aşkı denilse de takım tercihlerinde maddiyat önemli rol oynuyor. Bakalım Orkun Portekiz'de ve Hollanda'da gösterdiği performansı Türkiye'de gösterebilecek mi? Ayrıca Beşiktaş'ta 10 numaralı formanın sahibi oldu.

Siyah beyazlılarda 10 numara giymek büyük bir sorumluluk. Milli oyuncudan beklentiler büyük. Taraftarın coşkulu karşılaması sonrasında beklentiler daha da büyüdü. Türkiye Süper Lig'i çok farklı bir lig. Büyük oyuncular bazen istenilen performansı ortaya koyamıyorlar. Beklentiler boşa çıkıyor. Uzun yıllar sonra Beşiktaş taraftarını bu kadar heyecanlandıran bir ismin kadroya katılması Türk futbolu için de büyük bir olay.

Hem siyah beyaz renkler için hem de Türk milli takımı için Orkun Kökçü'nün göstereceği performans çok önemli. Hem Lig'de hem de Avrupa kupalarında oyuncunun iyi oyununa takımının ihtiyacı var. Beşiktaş'ın şampiyonluk yolunda en önemli kozu olacak.

Galatasaray'ın son yıllarda ambargo koyduğu Süper Lig'e bakalım Orkun Kökçü'nün etkisiyle Beşiktaş ortak olabilecek mi? Bir aydan daha kısa bir süre sonra başlayacak ligimizde bu sorunun yanıtını bulabileceğiz.