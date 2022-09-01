﻿Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"2021-22 sezonunda kadromuza dahil olan profesyonel futbolcu Kenan Karaman ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Kenan Karaman’a Kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz."
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