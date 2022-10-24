﻿Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'ı istiyor

Beşiktaş'ın Hatayspor'a mağlup olduğu maçta Valerien Ismael'e tepki geldi.
Siyah beyazlı taraftarlar mağlubiyet sonrası tecrübeli teknik direktörü istifaya davet etti.
Tribünler ayrıca, Sergen Yalçın'a da destek tezahüratlarında bulundu.
Ismael önderliğindeki Siyah beyazlılar, ligde oynadığı son 6 maçın sadece 1'ini kazanabildi.
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