Siyah fasulye kilo verdirir mi? Uzmanlar açıklıyor...

Siyah fasulye, besin değeri yüksek ve sağlıklı bir gıda olarak biliniyor. Son yıllarda, kilo verme sürecine katkıları nedeniyle daha fazla dikkat çekti. Ancak, siyah fasulyenin kilo verme üzerindeki etkilerini anlamak için, bilimsel araştırmalar ve uzman görüşlerine başvurmanın önemli olduğunun altı çizildi.

LİF VE PROTEİN ZENGİNİ

Siyah fasulye, yüksek lif ve protein içeriği ile bilinir. Lif, sindirimi yavaşlatarak daha uzun süre tok kalmanızı sağlar ve bu da aşırı yeme riskini azaltır. Amerikan Beslenme Derneği’nde yayınlanan bir çalışma, yüksek lifli diyetlerin metabolizma hızını artırarak ve yağ oksidasyonunu destekleyerek kilo verme çabalarını artırdığını ortaya koydu. Ayrıca, protein içeriği sayesinde kas kütlesini korumaya ve metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olur.

DÜŞÜK KALORİ VE YÜKSEK BESİN DEĞERİ

Siyah fasulye, düşük kalorili olmasına rağmen yüksek besin değeri sunar. İçerdiği demir, magnezyum, vitaminler ve mineraller, genel sağlığı desteklerken kilo verme sürecini de kolaylaştırır.

Journal of Nutrition’da yayınlanan bir çalışma, yüksek proteinli diyetlerin kas kütlesini artırarak kilo vermeye yardımcı olabileceğini ve bu sayede metabolizmayı hızlandırabileceğini belirtti.

SAĞLIKLI SİNDİRİM VE BAĞIRSAK SAĞLIĞI

Siyah fasulye, sindirimi kolaylaştıran ve bağırsak sağlığını destekleyen dirençli nişasta içerir. Bu nişasta türü, bağırsak mikrobiyomunu iyileştirerek sağlıklı sindirimi teşvik eder ve kilo kaybını destekledi.

2020 yılında Journal of Nutrition and Metabolism’da yayınlanan bir çalışma, siyah fasulyenin düzenli tüketiminin daha düşük vücut yağı ve bel çevresi ile ilişkili olduğunu gösterdi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Beslenme Uzmanı Dr. Ayşe Çetin, "Lifli gıdalar, tokluk hissini artırarak toplam kalori alımını azaltmaya yardımcı olur. Siyah fasulye bu açıdan etkili bir besin kaynağıdır" dedi.

Diyetisyenler, siyah fasulyenin kilo verme sürecinde etkili bir besin olduğunu vurguladı.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. I-Min Lee, siyah fasulyenin lif ve protein açısından zengin içeriği sayesinde uzun süre tok tutarak kilo verme sürecini desteklediğini belirtti.

Ayrıca, siyah fasulyenin düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerini dengede tutarak ani açlık krizlerini önlediği de ifade edildi.

Siyah fasulye, sağlıklı bir diyetin parçası olarak kilo verme sürecine önemli katkılar sağlayabilir.

Yüksek lif ve protein içeriği, düşük kalori değeri ve zengin besin içeriği ile siyah fasulye, hem sağlıklı bir yaşam tarzını destekler hem de kilo verme hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Uzmanlar, siyah fasulyeyi düzenli olarak tüketmenin, kilo verme sürecini hızlandırabileceğini ve genel sağlığı iyileştirebileceğini belirtti.