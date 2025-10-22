TIMS&B Productions yapımı dizi, Latin Amerika'nın prestijli ödülleri arasında yer alan Produ Awards 2025'te "Best Contemporary Non–Spanish-Language Telenovela (En İyi Yabancı Dizi)" kategorisinde ödül aldı.
Inter Medya'nın dağıtımını üstlendiği dizinin başrollerinden Aras Aydın da "Best Actor in a Contemporary Non–Spanish-Language Telenovela (Yabancı Dilde En İyi Erkek Oyuncu)" dalında ödüle layık görüldü.
Produ Awards 2025 töreni, 11 Kasım'da "premiosprodu.com" adresi üzerinden çevrim içi olarak yayınlanacak.