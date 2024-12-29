Siyah Kalp setinde gerginlik bitmiyor! İki oyuncu arasında tartışma çıktı çekimler durdu

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
Siyah Kalp setinde gerginlik bitmiyor! İki oyuncu arasında tartışma çıktı çekimler durdu

Siyah Kalp dizisinin Kapadokya'daki çekimleri, set gerginliği ile gündemden düşmüyor. Ece Uslu ve Esra Dermancıoğlu arasındaki gerilim, yeniden alevlendi. İşte setten sızan son bilgiler ve yaşanan gelişmeler...

Show TV'nin Tims&B imzasını taşıyan dizisinde, ilk bölümlerden itibaren başlayan gerginlik, Esra Dermancıoğlu ve Ece Uslu arasında gerginlik tekrar gün yüzüne çıktı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan yeni bir tartışma, bu soğukluğu yeniden gündeme getirdi.

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KORONA VİRÜSE YAKALANDIĞINI İDDİA ETTİ

Setten edinilen bilgilere göre, ikinci bölümün çekimleri sırasında Esra Dermancıoğlu, korona virüse yakalandığını öne sürerek odasından çıkmamış. Ece Uslu'nun, Dermancıoğlu'nun aslında sete gelmek istemediği için böyle davrandığı yönündeki iddiaları duyması, ikili arasındaki ilişkiyi daha da gergin hale getirmiş.

Bu iki oyuncu arasındaki soğukluğu azaltmak için aylar önce ayrı otellerde kalmaya başlamışlardı. Çekimler haricinde konuşmayan bu ikili, aralarındaki gerginliğin hala devam ettiğini ifade ediyor.

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KÜFÜR İDDİASI ORTAMI KARIŞTIRDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son gerginlik, dizinin perşembe günü yayınlanan otel çekimleri sırasında patlak verdi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Ece Uslu, Esra Dermancıoğlu'nun kendisine küfür ettiğini iddia etti. Dermancıoğlu bu iddiayı reddetti. Ekibin, durumu kontrol etmek için tüm ses kayıtlarını dinlemesine rağmen, herhangi bir küfür sesine rastlanmadı ve çekimlere devam edildi.

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