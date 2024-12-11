Siyah Kalp’in yıldızı Bülent Polat tarlayı çiftliğe dönüştürdü! Organik tarım yapıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Siyah Kalp’in yıldızı Bülent Polat tarlayı çiftliğe dönüştürdü! Organik tarım yapıyor

Avrupa Yakası dizisinde 'Şehsuvar' karakteri ile hafızalara kazınan Bülent Polat İstabul'u terk edip Çanakkale'ye yerleşmişti. Eşi ve çocuklarıyla birlikte orada yaşayan ünlü oyuncu yıllar önce satın aldığı tarlayı çiftliğe dönüştürdü.

Avrupa Yakası, Behzat Ç., İşler Güçler, Karagül, Ateş Kuşları, Kuruluş Osman gibi birbirinden başarılı projede rol alan Bülent Polat oyunculuğa ara vererek İstanbul'u terk etmişti.

Şimdilerde ise Siyah Kalp dizisi ile ekranlara geri dönen Bülent Polat, dizi çekimleri için Kapadokya'da.

adsiz-tasarim-10-9.jpg

TARLAYI ÇİFTLİĞE DÖNÜŞTÜRDÜ

Eşi ve çocukları ile Çanakkale'de yaşamını sürdüren ünlü oyuncu yıllar önce satın aldığı tarlayı çiftliğe dönüştürmüştü. Neredeyse zamanının tümünü bu çiftlikte geçiren Polat burada organik tarım yapıyor.

i.webp

BÜLENT POLAT KİMDİR?

Bülent Polat, 28 Temmuz 1979 tarihinde Tunceli’de dünyaya geldi. Zaza asıllı olan başarılı oyuncu, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini başarıyla tamamladı. Oyunculuk hayatına erken yaşlarda merak salan Polat, oyunculuğa ilk adımını tiyatro oyunlarıyla gerçekleştirdi.

Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nda birçok farklı departmanda çalışan Bülent Polat, sahne direktörü ve yönetmen Aytekin Özen’in kendisine çocuk tiyatrosunda rol vermesiyle birlikte oyunculuk serüvenine başladı. Başta çocuk oyunları olmak üzere birçok tiyatro oyununda rol alan Polat, Sadri Alışık Tiyatrosu kadrosuna katıldı.

1200xauto.webp

uj.webp

yy.webp

Son Haberler
The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim sınıfta kaldı
The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim sınıfta kaldı
TÜİK rakamları açıkladı! İnşaat maliyetindeki artış belli oldu
TÜİK rakamları açıkladı! İnşaat maliyetindeki artış belli oldu
Antalya Manavgat'ta Fiat Tofaş marka otomobili kullanan driftçi esnafın malzemelerine zarar verdi! Cezayı yedi!
Antalya Manavgat'ta Fiat Tofaş marka otomobili kullanan driftçi esnafın malzemelerine zarar verdi! Cezayı yedi!
TCMB 5 ödeme kuruluşunun faaliyet izni kapsamını genişletti
TCMB 5 ödeme kuruluşunun faaliyet izni kapsamını genişletti
ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret
ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret