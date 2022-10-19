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Siyah kıyafet giyip çalışma koşullarını protesto edecekler: Dışişleri Bakanlığı personeli iş bırakıyor

Dışişleri Bakanlığı'nın merkez ve yurt dışı teşkilatlarında görevli sözleşmeli personel mali ve özlük haklarındaki kayıplar nedeniyle iş bırakma kararı aldı. Personel, çalışma koşullarını siyah kıyafet giyip protesto edecek.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 01:23
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Siyah kıyafet giyip çalışma koşullarını protesto edecekler: Dışişleri Bakanlığı personeli iş bırakıyor

Siyah kıyafet giyip çalışma koşullarını protesto edecekler: Dışişleri Bakanlığı personeli iş bırakıyor
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Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen), Dışişleri Bakanlığı’nın merkez ve yurt dışı teşkilatlarında görevli sözleşmeli personelin, 7 ve 9 Kasım'da iş bırakma eylemi yapacağını açıkladı.

ANKA’nın aktardığına göre; yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı’nın merkez ve yurt dışı teşkilatlarında görevli sözleşmeli personelin mali ve özlük haklarında yaşanan kayıplara karşı, tüm temsilciliklerde aynı anda eylem yapılacağını duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne 20 Eylül’de bildirilen üç aşamalı eylem planına göre; sözleşmeli personel, 17 Ekim’den itibaren işe siyah kıyafetle gitmeye başladı. Sözleşmeli personelin siyah kıyafet eylemi 21 Ekim Cuma gününe kadar sürecek. Dışişleri Bakanlığı’nın sözleşmeli personeli, 26, 28 ve 31 Ekim’de ise işe 2 saat geç gidip 2 saat erken çıkacak. 7 ve 9 Kasım günlerinde ise tam gün iş bırakma eylemi yapılacak.

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Sıradan vatandaş
19.10.2022 01:41
Milyarların havada uçuşup adalarda hesaplara gittiğini gören personel banada banada diyor  
 
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