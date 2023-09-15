Siyah üzümün faydaları bilimsel olarak kanıtlandı

20 yıllık bir araştırmanın sonucu siyah üzümün faydalarını ortaya çıkardı. İşt siyah üzümün faydaları. En çok da unutkanları ilgilendiriyor…

Siyah üzümün faydaları bilimsel olarak kanıtlandı

American Journal of Clinical Nutrition Dergisi’nde yayımlanan bir araştırma siyah üzümün unutkanlığa çok iyi geldiğini ortaya koydu. Siyah üzümün sadece yaşlılarda değil, gençlerde ve özellikle kadınlarda da bilişsel faaliyetlere destek olduğunu ortaya koydu.

UNUTKANLIĞA FAYDASI KANITLANDI

Leeds ve Welch Üniversiteleri araştırmacıları siyah üzümü mercek altına aldı. Özellikle siyah üzüm suyunun insan beyin fonksiyonlarını nasıl etkilediği araştırdı. Araştırmacılarözellikle çocuk sahibi anneler ile günlük hayattta stresli işlerle uğraşanlar üzerinde çalışma başlattı. Gerçekleştirilen araştırmadan elde edilen sonuçlar siyah üzüm suyunun hafızaya iyi geldiğini ve sadece yaşlılarda değil gençlerde de işe yaradığını ortaya çıkardı.

Araştırmacılar siyah üzümün tüketiminin durdurulmasından sonra bile işe yaradığını kanıtladı. Konu üzerine geçmişte yapılan araştırmalar, siyah üzümün bu faydalı etkilerinin kaynağı olarak eşsiz polifenol bileşimi ve özellikle de meyvenin içerisinde bulunan flavonoidleri gösterdi.

20 yıllık bilimsel araştırmanın sonuçları arasında siyah üzümün kalp sağlığına da iyi geldiği anlaşıldı. Çekirdeğinden, kabuğuna, yaprağına, kurusuna kadar şifa deposu olan siyah üzümün faydaları arasında şu bulgulara da rastlandı:

Migren
Hazımsızlık
Demir eksikliği
Kabızlık
Adet düzensizliği
Kısırlık
Düşük yapma tehlikesi

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