Beşiktaş'taki bomba gelişmeyi futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı. Şenol Güneş'in Beşiktaş'a yanıtını yazdı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Ismael'in yaptığı büyük yanlışları tek tek sıralamış, yolun sonuna geldiğini de anlatmıştım.

Futbolcular arasında da hocaya güven kalmadığını özellikle vurgulamıştım.

Bunları bilmek için kahin olmaya gerek yoktu. Özellikle son İstanbulspor maçında futbolcuların kulübeye bakışından güvenin sıfır olduğunu anlayabilirdiniz.

"Takımda düzen sıfır! Hocaya güven de! Şimdi Nevzat Demir Tesisleri'nde herkes "Nasıl olsa gidecek" diye bekliyor. Buna elbette ki en büyük neden başkan Ahmet Nur Çebi'nin başdanışmanı Faik Gürses'in Posta gazetesindeki yazısında Valerien Ismail'i sert bir şekilde eleştirmesi. "Başkanın danışmanı böyle dediğine göre vardır bir bildiği" diyorlar; ben de öyle diyorum. Çok yakından tanıdığım abim, usta gazeteci Faik Gürses'in boşuna yazmayacağına inanıyorum. Ismael'in devam etmesi halinde takımın daha da karışacağını, futbolcuların birer birer kaybedileceğini görüyorum. Bu hocaya Manchester City'in kadrosunu versen de fark etmez; bunu da iddia ediyorum" diye de eklemiştim.

Ve yine o yazıda Valerien Ismael'in yerine Şenol Güneş'in geleceğini de iddia etmiştim.

Başkan Ahmet Nur Çebi, zaten en başından beri istiyordu Şenol hocayı. Bir grup taraftar tepkisi nedeniyle geri adım atmıştı.

Ama şimdi sosyal medyada binlerce yorum yağdı. Şenol Güneş'e karşı olanlar vardı ama şu anda hemen her Beşiktaşlı'nın "Şu kadro Şenol Güneş'te olsaydı neler olurdu neler" dediğini biliyorum.

Peki Şenol Güneş cephesinde neler oluyor?

Bunu da araştırdım.

Şenol hocayı yakından olmasa da tanırım. Yakından tanıyanları ise iyi tanırım.

Hoca prensipli bir adam. Bir takımın başında teknik direktör varsa susar. Bir şey söylemez. Bunu bilirim.

Ancak ben yine de Şenol hocanın ne dediğini öğrendim.

Şenol hoca gibi bir adam bugüne kadar boşta kalır mıydı? Ya yardımcıları? Boşu boşuna bekler miydi?

Şenol hocanın yardımcıları da ustalıklarını kanıtlamış isimler. Onlar da bireysel olarak teklif almışlar bazı takımlardan.

Ama Şenol Güneş demiş ki; "Bekleyin!"

Kimisi bunu A Milli Takım'a yormuş. A Milli Takım'ın başına geçebilirmiş! Hem de futboldan tamamen sorumlu olarak, alt yapıdan üst yapıya kadar.

Ama hocanın "Bekleyin" demesinin nedeninin Beşiktaş olduğunu öğrendim. Peki Ahmet Nur Çebi ile bir görüşme olmuş mu? Kaynağım "Onlar zaten iki dost. Telefonla görüşme yapmamaları için bir neden var mı?" dedi.

Bekliyor yani Şenol hoca. Beklerken boş durmuyordur bana göre; planını programını yapıyordur her zamanki titizliği ile.

Belki Fenerbahçe maçından önce, belki sonra... Görünen o ki çok yakında.