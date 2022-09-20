20 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'taki bomba gelişmeyi futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı. Şenol Güneş'in Beşiktaş'a yanıtını y

Beşiktaş'taki bomba gelişmeyi futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı. Şenol Güneş'in Beşiktaş'a yanıtını yazdı

Pazar günü "Beşiktaş'ta Valerien Ismael gidiyor bakın yerine hangi teknik direktör geliyor?" başlıklı bir yazı yazmıştım.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 12:50
Takip Et

Siyah-Beyazlıların teknik direktörlük teklifine ''Bekleyenin'' yanıtını veren Şenol Güneş hakkında bomba iddiayı Gürel Yurttaş açıkladı

Beşiktaş'taki bomba gelişmeyi futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı. Şenol Güneş'in Beşiktaş'a yanıtını yazdı
+
Aa
-

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Ismael'in yaptığı büyük yanlışları tek tek sıralamış, yolun sonuna geldiğini de anlatmıştım.
Futbolcular arasında da hocaya güven kalmadığını özellikle vurgulamıştım.
Bunları bilmek için kahin olmaya gerek yoktu. Özellikle son İstanbulspor maçında futbolcuların kulübeye bakışından güvenin sıfır olduğunu anlayabilirdiniz.
"Takımda düzen sıfır! Hocaya güven de! Şimdi Nevzat Demir Tesisleri'nde herkes "Nasıl olsa gidecek" diye bekliyor. Buna elbette ki en büyük neden başkan Ahmet Nur Çebi'nin başdanışmanı Faik Gürses'in Posta gazetesindeki yazısında Valerien Ismail'i sert bir şekilde eleştirmesi. "Başkanın danışmanı böyle dediğine göre vardır bir bildiği" diyorlar; ben de öyle diyorum. Çok yakından tanıdığım abim, usta gazeteci Faik Gürses'in boşuna yazmayacağına inanıyorum. Ismael'in devam etmesi halinde takımın daha da karışacağını, futbolcuların birer birer kaybedileceğini görüyorum. Bu hocaya Manchester City'in kadrosunu versen de fark etmez; bunu da iddia ediyorum" diye de eklemiştim.
Ve yine o yazıda Valerien Ismael'in yerine Şenol Güneş'in geleceğini de iddia etmiştim.
Başkan Ahmet Nur Çebi, zaten en başından beri istiyordu Şenol hocayı. Bir grup taraftar tepkisi nedeniyle geri adım atmıştı.
Ama şimdi sosyal medyada binlerce yorum yağdı. Şenol Güneş'e karşı olanlar vardı ama şu anda hemen her Beşiktaşlı'nın "Şu kadro Şenol Güneş'te olsaydı neler olurdu neler" dediğini biliyorum.
Peki Şenol Güneş cephesinde neler oluyor?
Bunu da araştırdım.
Şenol hocayı yakından olmasa da tanırım. Yakından tanıyanları ise iyi tanırım.
Hoca prensipli bir adam. Bir takımın başında teknik direktör varsa susar. Bir şey söylemez. Bunu bilirim.
Ancak ben yine de Şenol hocanın ne dediğini öğrendim.
Şenol hoca gibi bir adam bugüne kadar boşta kalır mıydı? Ya yardımcıları? Boşu boşuna bekler miydi?
Şenol hocanın yardımcıları da ustalıklarını kanıtlamış isimler. Onlar da bireysel olarak teklif almışlar bazı takımlardan.
Ama Şenol Güneş demiş ki; "Bekleyin!"
Kimisi bunu A Milli Takım'a yormuş. A Milli Takım'ın başına geçebilirmiş! Hem de futboldan tamamen sorumlu olarak, alt yapıdan üst yapıya kadar.
Ama hocanın "Bekleyin" demesinin nedeninin Beşiktaş olduğunu öğrendim. Peki Ahmet Nur Çebi ile bir görüşme olmuş mu? Kaynağım "Onlar zaten iki dost. Telefonla görüşme yapmamaları için bir neden var mı?" dedi.
Bekliyor yani Şenol hoca. Beklerken boş durmuyordur bana göre; planını programını yapıyordur her zamanki titizliği ile.
Belki Fenerbahçe maçından önce, belki sonra... Görünen o ki çok yakında.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Başörtü ve sakal yasağı getiren Albay İlhan Coşkun açığa alındı
1
﻿Başörtü ve sakal yasağı getiren Albay İlhan Coşkun açığa alındı
﻿Başörtü ve sakal yasağı getiren Albay İlhan Coşkun açığa alındı
﻿Motorine minicik indirim geldi
2
﻿Motorine minicik indirim geldi
﻿Motorine minicik indirim geldi
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
3
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
4
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
5
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
6
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
7
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
﻿Cevdet Akınal'dan hakem kararlarına tepki. Gaziantep FK Başkanı isyan etti
﻿Cevdet Akınal'dan hakem kararlarına tepki. Gaziantep FK Başkanı isyan etti
﻿Cevdet Akınal'dan hakem kararlarına tepki. Gaziantep FK Başkanı isyan etti
﻿Avrupa Garajı'nda yıkım gerginliği. Zabıta ile esnaf karşı karşıya geldi çevik kuvvet araya girdi
﻿Avrupa Garajı'nda yıkım gerginliği. Zabıta ile esnaf karşı karşıya geldi çevik kuvvet araya girdi
﻿Avrupa Garajı'nda yıkım gerginliği. Zabıta ile esnaf karşı karşıya geldi çevik kuvvet araya girdi
﻿Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme turu maç programı belli oldu
﻿Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme turu maç programı belli oldu
﻿Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme turu maç programı belli oldu
﻿Bakan Soylu açıkladı: 3 terörist etkisiz
﻿Bakan Soylu açıkladı: 3 terörist etkisiz
﻿Bakan Soylu açıkladı: 3 terörist etkisiz
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.