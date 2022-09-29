Beşiktaş'ta kale krizi çözüldü. Ersin'le anlaşma tamam

Beşiktaş'ta Ersin sözleşme görüşmelerinde sona gelindi.

Siyah-beyazlı ekipte bir süredir gündemin önemli konularından biri haline gelen Ersin Destanoğlu'nun kontrat görüşmelerinde taraflar anlaşma aşamasına geldi.

Genç kaleci kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek. Anlaşmaya göre Ersin Destanoğlu 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş'ta mevcut sözleşmesine göre yıllık 1.5 milyon TL kazanan Ersin Destanoğlu yeni kontratında yaklaşık 9 kat zam alacak. 21 yaşındaki file bekçisi, siyah-beyazlı ekipten yıllık 13 milyon TL kazanacak.