Beşiktaş'ın genç yıldızı Tayyip Talha'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt geldi

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Beşiktaş'ın yeni stoperlerinden Tayyip Talha Sanuç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Adana Demirspor'dan Beşiktaş'a transfer olan 22 yaşındaki futbolcu "Takıma katılalı çok uzun bir süre olmadı ama doğru kararı verdiğimi şimdiden anladım. Uzun yıllar bu kulübe hizmet etmek istiyorum. Doğru yerdeyim. Transferimde son 24 saat hareketli geçti. Süreci Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak yönetti ve benim için en doğru kararı verdiğini düşünüyorum. Çok mutluyum ve doğru adresteyim." dedi.



"Transferi son günü hareketliydi, uçak biletini Fenerbahçe mi aldı?" sorusunu yanıtlayan Tayyip Talha Sanuç "Ben transfer sürecinin dışındaydım uçak bileti konusunda bir bilgim yok. Bana İstanbul'a gideceğim söylendi ve ben de benim için doğru adres olan Beşiktaş'a geldim." açıklamasını yaptı.

Hedefleriyle ilgili konuşan Tayyip Talha "Benim için en önemli şey şampiyonluk. Önümüzde çok önemli bir derbi var. Bu maçı kazanıp geride bıraktığımız iki kötü sonucu geride bırakmak istiyoruz." dedi.