26 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın genç yıldızı Tayyip Talha'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt geldi

Beşiktaş'ın genç yıldızı Tayyip Talha'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt geldi

Adana Demirspor'dan Beşiktaş'a transfer olan 22 yaşındaki futbolcu Tayyip Talha Beşiktaş'ta mutlu olduğunu söylerken flaş bir açıklamada bulundu.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 13:27
Takip Et

Siyah-Beyazlıların yeni stoperlerinden Tayyip Talha Sanuç, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Fenerbahçe sorusuna böyle cevap verdi

Beşiktaş'ın genç yıldızı Tayyip Talha'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt geldi
+
Aa
-

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Beşiktaş'ın yeni stoperlerinden Tayyip Talha Sanuç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Adana Demirspor'dan Beşiktaş'a transfer olan 22 yaşındaki futbolcu "Takıma katılalı çok uzun bir süre olmadı ama doğru kararı verdiğimi şimdiden anladım. Uzun yıllar bu kulübe hizmet etmek istiyorum. Doğru yerdeyim. Transferimde son 24 saat hareketli geçti. Süreci Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak yönetti ve benim için en doğru kararı verdiğini düşünüyorum. Çok mutluyum ve doğru adresteyim." dedi.


"Transferi son günü hareketliydi, uçak biletini Fenerbahçe mi aldı?" sorusunu yanıtlayan Tayyip Talha Sanuç "Ben transfer sürecinin dışındaydım uçak bileti konusunda bir bilgim yok. Bana İstanbul'a gideceğim söylendi ve ben de benim için doğru adres olan Beşiktaş'a geldim." açıklamasını yaptı.
Hedefleriyle ilgili konuşan Tayyip Talha "Benim için en önemli şey şampiyonluk. Önümüzde çok önemli bir derbi var. Bu maçı kazanıp geride bıraktığımız iki kötü sonucu geride bırakmak istiyoruz." dedi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
1
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
2
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
3
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
﻿ Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası. Bülent Arınç'tan flaş çıkış
4
﻿ Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası. Bülent Arınç'tan flaş çıkış
﻿ Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası. Bülent Arınç'tan flaş çıkış
﻿İYİ Partili Mehmet Tolga Akalın belgesini yayınladı. ABD ile Erdoğan arasında Afganların Türkiye'ye gelmesi için yapılan anlaşmanın tutanakları ortaya çıktı
5
﻿İYİ Partili Mehmet Tolga Akalın belgesini yayınladı. ABD ile Erdoğan arasında Afganların Türkiye'ye gelmesi için yapılan anlaşmanın tutanakları ortaya çıktı
﻿İYİ Partili Mehmet Tolga Akalın belgesini yayınladı. ABD ile Erdoğan arasında Afganların Türkiye'ye gelmesi için yapılan anlaşmanın tutanakları ortaya çıktı
﻿Ümit Özdağ İçişleri Bakanı Soylu'nun neden görevden alınamayacağını söyledi. Soylu'nun en büyük gücünü açıkladı
6
﻿Ümit Özdağ İçişleri Bakanı Soylu'nun neden görevden alınamayacağını söyledi. Soylu'nun en büyük gücünü açıkladı
﻿Ümit Özdağ İçişleri Bakanı Soylu'nun neden görevden alınamayacağını söyledi. Soylu'nun en büyük gücünü açıkladı
﻿Neşet Ertaş'ın çocuklarından film tepkisi: Babamız sözlü olarak film yapılmamasını vasiyet etti
7
﻿Neşet Ertaş'ın çocuklarından film tepkisi: Babamız sözlü olarak film yapılmamasını vasiyet etti
﻿Neşet Ertaş'ın çocuklarından film tepkisi: Babamız sözlü olarak film yapılmamasını vasiyet etti
﻿Dolandırıcılıkta sınıf atladılar. İkramiye kazandınız diyerek Almanları dolandırdılar
﻿Dolandırıcılıkta sınıf atladılar. İkramiye kazandınız diyerek Almanları dolandırdılar
﻿Dolandırıcılıkta sınıf atladılar. İkramiye kazandınız diyerek Almanları dolandırdılar
﻿Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Rusya ve Belarus 'aşağılanmayı' kabul etmeyecek
﻿Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Rusya ve Belarus 'aşağılanmayı' kabul etmeyecek
﻿Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Rusya ve Belarus 'aşağılanmayı' kabul etmeyecek
﻿Rize Derepazarı Belediyesi işçi alacak
﻿Rize Derepazarı Belediyesi işçi alacak
﻿Rize Derepazarı Belediyesi işçi alacak
﻿Uzmanından çocuklarda bağışıklığı güçlendirmek için tüyolar
﻿Uzmanından çocuklarda bağışıklığı güçlendirmek için tüyolar
﻿Uzmanından çocuklarda bağışıklığı güçlendirmek için tüyolar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.