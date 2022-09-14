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Josef bu kez sosyal medyadan açıklama yaptı

Siyah-Beyazlılarda Josef'ten Beşiktaşlı taraftarlara mesaj var...

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 19:17
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Siyah-Beyazlıların yıldız oyuncusu basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamamıştı bu kez de instagramdan açıkladı

Josef bu kez sosyal medyadan açıklama yaptı
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Beşiktaş'ın önemli isimlerinden Josef de Souza, siyah-beyazlılara transfer olmasının yıl dönümü olması dolayısıyla açıklama paylaştı.

Instagram hesabından Beşiktaş'a ilk transfer olduğundaki fotoğrafını paylaşan Josef de Souza, şu ifadeleri kullandı;

"Bugün Türkiye'ye dönmemin üzerinden tam iki yıl geçti. Beni bu karara yönlendirdiği için Tanrı'ya her gün şükrediyorum. En iyi seçimi yaptığımdan hiç şüphem yok"

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