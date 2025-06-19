Siyasal İslamcıları üzecek hatırlatma: Siyonistler, AKP’nin kuruluşuna destek verdi

Önkibar’ın youtube kanalındaki konuşmasının ilgili bölümü şöyle:

-AKP kurulurken, 2001'de dünya siyonist örgütlerinin en tepedeki ismi Abraham Foxman, Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül ile gizli olarak buluştu, ki bunu Türk kamuoyuna, dünya kamuoyuna duyuran ve bu sebeple Erdoğan'ın hedefi olan gazeteci benim...

-İsrail'in Ortadoğu'yu ele geçirmesi, Türkiye'de AKP'nin iktidarıyla başladıç

Buna rağmen olacak olan şu: Amerika ile İsrail dün nasıl Saddam Hüseyin'i kullanıp attıysa emin olun aynı şey AKP için söz konusu olacak. İsrail’in İran saldırısıyla kanıtlanan bir başka şey Rusya'nın boş çıkması!

-Putin Suriye'de olduğu gibi İran olayında da bir şey yapmadı, yapamadı. Çin ise beklemede... Kendi Tayland sorununa ilaveten dünyaya mal satmayı hala birinci öncelik olarak görüyor ve uluslararası arenada Amerika ile rekabetten kaçınıyor.

Sabahattin Önkibar’dan Saray’a çağrı: Özdağ’ın şükür namazına niye engel olunduğunu açıklayın!

-Aslında Beyazsaray, Pentagon ve CIA'nın aksine Ortadoğu yerine Çin'e ve Pasifik'e odaklanmak istiyor, zira asıl rakip Çin... Buna rağmen İsrail sebebiyle Ortadoğu'dan çıkamıyor. Amerika'daki Musevi lobisi çok etkili... Trump bile Ortadoğu'dan çekilmeyi dillendirirken Netanyahu'ya boyun eğmek zorunda kaldı.

-Trump, son Ortadoğu gezisine İsrail'i dahil etmeyince Amerika'daki Yahudi örgütler harekete geçti. Trump'ı iç savaşla korkutup tekrar kontrolü altına aldı. Fanatik dinci Netanyahu ise çıkardığı savaşlar sayesinde ayakta kalıyor...