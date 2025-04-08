Siyaset daha da sertleşecek

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması, bunun hemen ardından Özgür Özel’in gençlere sokağı göstermesi, “Barikatları yıkıp geçin!” diye seslenmesi ve boykot çağrıları yapması zaten çoktandır pek sakin olmayan siyaset dünyamızda sert rüzgârlar estirmeye başlamıştı.

Özel’in kurultay konuşmasında “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın meşruiyetini yitirdiğini, bir cunta başkanına dönüştüğünü” ifade etmesi ve bu sözlere Ak Parti kanadından gelen “Söylediklerini tek tek yutacaksın, hesabını vereceksin. Edepsizliğin yanına kalmayacak” ile “Sayın Cumhurbaşkanımıza cunta başkanı gibi ahlak dışı ve izansız hakaretlerde bulunulması en hafif tabiriyle siyasi ahlaksızlıktır, had bilmezliktir” şeklindeki tepkiler siyasette sertleşen rüzgârın fırtınaya hatta kasırgaya dönüşmekte olduğunu gösteriyor.

Keşke Özel kurultay salonundaki coşkuya kapılıp iktidar kanadını derinden yaralayacak şekilde konuşmasaydı, Erdoğan’ın seçmenin yarıdan fazlasının oyunu alarak Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlayıp O’nu seçenleri de rahatsız edecek sözler söylemeseydi.

***

Özel hakkında çeşitli tarihlerde yaptığı konuşmalar nedeniyle Meclis’e sunulmuş 6 fezleke bulunuyor.

Bunlara sokak çağrısı nedeniyle bir fezleke daha eklenmesi söz konusu.

Önümüzdeki günlerde bu fezlekeler Meclis’te görüşülüp Özel’in dokunulmazlığı kaldırılırsa hakkında birçok dava açılabilir.

Gerçi kendisi “Bunlar bana vız gelir tırıs gider. Bize dokunulmazlık lazım değil” diyor ama dokunulmazlığının kaldırılıp yargılanması ve ceza ya da cezalar alması parti genel başkanlığını ve muhtemel cumhurbaşkanlığı adaylığını tehlikeye sokabilir.

Böyle bir gelişme siyasette ve tabii ona bağlı olarak ülkede yeni ve daha büyük tartışmaların yolunu açar, zaten sorunlu olan demokrasimize ağır bir darbe daha vurur.

Bana kalırsa, Özel başta olmak üzere tüm CHP’lilerin siyasi havayı germekten kaçınması, zamanın kendi lehlerine çalıştığını görüp “uhulet ve suhuletle” yani sakin bir şekilde seçimi beklemeleri gerekir.