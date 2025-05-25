Siyaset Fenerbahçe için birleşti: Belediyeler tek tek açıkladı

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague organizasyonunun finalinde, Fransız temsilcisi Monaco ile karşılaşacak. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak maç için dev ekran kurulacağını açıklayan belediyeler belli oldu.

????Kadıköy Belediyesi

????Tuzla Belediyesi

????Silivri Belediyesi

????Esenler Belediyesi

????Küçükçekmece Belediyesi

????Büyükçekmece Belediyesi

????Eyüpsultan Belediyesi

????Çatalca Belediyesi

????Kartal Belediyesi

????Bayrampaşa Belediyesi

????Bakırköy Belediyesi

????Bahçelievler Belediyesi

????Maltepe Belediyesi

????Avcılar Belediyesi

????Sancaktepe Belediyesi

????Çekmeköy Belediyesi

????Ataşehir Belediyesi

????Sultanbeyli Belediyesi

????Arnavutköy Belediyesi

????Zeytinburnu Belediyesi

????Gaziosmanpaşa Belediyesi

????Fatih Belediyesi

????Başakşehir Belediyesi

????Bağcılar Belediyesi

????Üsküdar Belediyesi

????Kağıthane Belediyesi

????Ümraniye Belediyesi

????Beykoz Belediyesi

????Pendik Belediyesi

????Sultangazi Belediyesi

???? ANKARA ????????

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????Keçiören Belediyesi

????Sincan Belediyesi

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????Gölbaşı Belediyesi

????Kızılcahamam Belediyesi

???? İZMİR ????????

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