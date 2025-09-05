Siyaset gündemini sarsan bomba iddia: Gürsel Tekin, CHP’li sürpriz isimle il binasına gidecek!

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme tarafından kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü eski il başkanlarıyla birlikte il binasına gideceği iddiası gündeme oturdu. Gazeteci Barış Yarkadaş, “Pazartesi günü Gürsel Tekin ile birlikte eski il başkanları Berhan Şimşek, Ali Özcan, Cemal Canpolat ve Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na gidecek.” dedi.

TEKİN KAYYUM OLARAK ATANDI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’teki CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ni iptal ederek, İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden aldı. Mahkeme, Gürsel Tekin’i geçici yönetim kurulu başkanı olarak atadı. Bu karar, CHP tabanında büyük tepkiye yol açtı ve Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla partiden ihraç edildi.

8 EYLÜL’DE İL BİNASINA GİDECEK

Gürsel Tekin, kayyum krizini çözmek için CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan randevu talep edeceğini açıklamıştı. “Partiyi barıştıracağım, kavgaları bitireceğim” diyerek birleştirici bir rol üstleneceğini savunan Tekin, 8 Eylül’de il binasına gideceğini duyurdu. Ancak, Özgür Özel’in bu randevu talebini reddettiği belirtiliyor.

YARKADAŞ’IN İDDİASI GÜNDEMİ SARSIYOR

Gazeteci Barış Yarkadaş, Tekin’in eski il başkanlarıyla il binasına yürüyeceği iddiasını şu sözlerle dile getirdi:

“Pazartesi günü Gürsel Tekin ile birlikte eski il başkanları Berhan Şimşek, Ali Özcan, Cemal Canpolat ve Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na gidecek.”

Gürsel Tekin, pazartesi günü yapacağı ilk icraatı açıkladı… Yeniçağ’dan Süleyman Çay’a konuştu… Kayyum olarak atanmıştı…

Özgür Özel'den Gürsel Tekin'in randevu talebine flaş yanıt!

Gürsel Tekin il binasına gideceği tarihi duyurdu!

Kulisleri sallayan bomba iddia! Gürsel Tekin 5 gündür biliyordu

Son dakika... CHP, Gürsel Tekin için harekete geçti!

AKP kurmaylarının en büyük korkusu sızdırıldı! Aralarında çok gizli toplantı yaptılar... Erdoğan'ın ruhu bile duymadı...