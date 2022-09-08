﻿Siyaset, rant, ihanet…

Ankara ve İstanbul başta Türkiye'nin birçok büyükşehir belediyesini 25 yıl AKP'li belediye başkanları yönetti.

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin sözcüsü Bülent Arınç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i şöyle eleştirmişti:

-"Gökçek bu yapıya Ankara'yı parsel parsel satmıştır…"

"Bu yapı" ile Arınç kimleri kastetti?

-FETO'cuları…

Rant konusunda Recep Tayyip Erdoğan ne dedi;

-"İstanbul'a ihanet ettik…"

Son hukuksuz girişim ise şöyle gerçekleşti:

İstanbul Valiliği'nde Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu toplandı.

Şöyle karar aldı:

-Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınarak Hazine'ye devredildi…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ne demişti;

-"Siz yıkın mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin…"

Tapu demek; mülkiyet hakkı demek,

Tapu demek; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin namusu demek,

Dinleyen var mı? Yok…

Yargı kararı var mı? Yok…

Ne var; İdari bir karar…

Ne var? Rant var…

Ne var? İstanbul'a ihanet var…

Karara tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dedi ki;

-"Bugün İBB'nin milyarlarca lira değerindeki 2 mülküne daha merkezi idare tarafından el konuldu.

Hem hukuk nezdinde iflas etmiş bir dayatma, hem de halk nezdinde iflas etmiş bir yönetim anlayışı ile bir kez daha muhatap olduk.

Hukuki olarak sonuna kadar konunun takipçisiyiz…"

İmamoğlu başkanım;

-Anayasa paspas gibi çiğneniyor,

-Yasalar yok sayılıyor,

-Yargı hukuki değil siyasi kararlar veriyor,

-Yargı bağımsızlığı yok ediliyor…

Sabret İmamoğlu;

-Tek Adam Rejiminin yıkılmasına 283 gün kaldı…

9 ay 10 gün sonra inşallah nur topu gibi harika bir demokrasiye kavuşacak Türkiye…

-Tek akıl gidecek, ortak akıl gelecek,

-Yasa dışı uygulama yapanların yanına kâr kalmayacak,

-Belediyeler hak ettikleri desteği hükümetten alacak,

-Rantlar; bir avuç zengine değil millete dağıtılacak,

-Hak, hukuk, adalet tecelli edecek,

-Rantçılar yargıya hesap verecek...

Diren İmamoğlu…

Bak CHP lideri, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor;

-"İstanbul Belediyesi'nin iki yalısına el koydular.

O yalıları size yedirmeyeceğiz.

O yalılar bu ülkenin…"

20 yıldır yiye yiye obez oldular ama doymadılar, paralarını hep birlikte sıfırladılar…

Anımsatayım;

-Siyaset lügatine "Para Sıfırlama" tabiri bu iktidar döneminde girdi...

İşte AKP'nin 20 yıllık iktidarında akıllara kazınanlar:

-Rant,

-İhanet,

-Siyaset…

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nu ziyaret ettiğimde Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan "Orta Vadeli Program - 2023-2025" belgesini (OVP) inceliyordu.

-Sordum: Millete refah umudu var mı?

"Keşke" diye söze başlayan Kuşoğlu açtı kitapçığı ve anlatmaya başladı:

"2021'de Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 7 trilyon 249 milyar lira yani 807 milyar dolar.

2022'de 13 trilyon 429 milyar lira yani 808 milyar dolar.

Türk lirasının değer kaybı; Yüzde 85'ten fazla artış enflasyonun yani Türk parasının değer kaybının net göstergesidir.

Aynı sayfanın en altındaki, 'Enflasyon' bölümüne bakalım:

-2021 enflasyonu: Yüzde 36,1

-2022 enflasyon tahmini; Yüzde 65…

Aynı sayfada kendilerini yalanlıyorlar…

Bu ne gayriciddilik, bu ne hesap, kitap bilmezlik?

Geçen yıl ekonomik paketle Türk lirasına değer kaybettirilerek, 'Çin modeli' uygulanacağı açıklandı.

2021'de ithalat-ihracat dengesinde dış ticaret açığı 46,2 milyar dolar oldu…

2022 yıl sonu hedefine göre açık; 105 milyar dolar olacak…

-Ne oldu Çin modeli? Çöktü…

Ekonomik programları da her seferinde çöktü, çökmeye de devam ediyor.

Merkez Bankası Kur Korumalı Mevduat hesaplarına kur farkı nedeniyle ne kadar para aktardığını açıklamıyor, gizli tutuyor… Neden?

Fakir fukaradan toplanan vergiler bir avuç zengine aktarılıyor da ondan…

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan faiz için, 'Nas var' diyor.

Peki Orta Vadeli Program'daki faiz rakamına bakalım.

2021'de faiz gideri net: 180,9 milyar lira,

-2022 tahmini: 329,8 milyar lira,

-2023 tahmini: 565,6 milyar lira,

-2024 tahmini: 697,8 milyar lira,

-2025 tahmini: 774,5 milyar lira,

Sayın Erdoğan bu tabloya göre 'Nas' var mı?

Bütçe açığına da bakalım;

-2021'de 201,5 milyar lira,

-2022'de 461,2 milyar lira,

-2023'te 659,4 milyar lira…

Bu da 2023'te enflasyonun yüzde 45 olacağının itirafıdır…"

Değerli okurlarım,

AKP'nin ekonomik programından anladığım şu;

-Devlet ekonomisini sıfırlayarak gidecekler…