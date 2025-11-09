Bugün herkes son yıllarda gittikçe irtifa kaybeden yargının güvenirliğini konuşuyor. Uluslararası endekslerden, araştırmalardan örnekler veriliyor. Uzağa gitmeye, kamuoyu araştırmalarına gerek yok, hepimiz aynı gemideyiz ve kurumların nasıl aşındığını, nasıl çürüdüğünü görüyoruz.

Dikkatlerin yargı üzerinde toplanmasının nedeni, yönetimin hukuk dışına çıkmasını engelleyecek yegane mekanizma olmasıdır. O mekanizma ortadan kalkınca yasa içilik -yasa dışılık arasında bir sınır kalmıyor. Gücü elinde bulunduranlar için herşey mümkün hale geliyor.

Ancak yozlaşma istisnai bir durum değil, hemen her kurumda bunu gözlemek mümkün, en çok da siyaset kurumunda.

Kurumların pusulası siyasetçilerin çizgisidir. Siyasetçi hangi yolda yürürse bürokrasi de o yolda yürüyor. Toplumun önünde gidenler yanlış yaptıklarında bu yanlış arkasında gidenlere de sirayet edip dalga dalga yayılıyor. Düzgün çalışan bir yönetim mekanizması sapmalara da müsaade etmiyor.

2023 seçimlerinde milletin umudu haline gelen altılı masayı hatırlayın, son düzlükte yapılan hatalar olmasaydı bugün başka bir senaryoyu konuşuyor olabilirdik.

Belki bu ekonomik ve adalet krizini hiç yaşamayacaktık. Yanlış CB adayI alınacak bir seçimi kaybetmeye vesile oldu.

O tarihlerde DEVA ve Gelecek gibi partiler CHP şemsiyesi altında seçime girip muhalif seçmenlerin oylarıyla meclise girdiler. Ama yapılan tercih yanlışları bu milletvekillerinin çoğunun iktidar tarafına geçmesine vesile oldu. Seçmen eğilimlerine en küçük saygı göstermeden taraf değiştirdiler. Bu ahlaki çürümenin bir veçhesidir.

Genel seçimlere uzun bir süre kalmadı. Doğru ittifaklarla bu tek adam düzenini değiştirmek mümkün. Bunun için ilke, ahlak ve şahsiyetlilik gerekiyor. Bir muhafazakar, bir milliyetçi ittifakla bütün dengeler değişebilir. Yapılan peojeksiyonlar bugünkü oy oranı ile CHP’nin rahatlıkla 200 milletvekili çıkarabileceğini gösteriyor. İYİ parti,ZP ve diğerleri ile yapılacak bir milliyetçi ittifakın alacağı milletvekili sayısı en az 60/70 olur. YRP, SP, Deva ve GP arasında yapılacak bir ittifakın da buna yakın bir milletvekili sayısına ulaşacağı tahmin ediliyor. Üstelik bu ittifak AKP’yi de belli oranda etkileyebilir. Bütün bu ittifakların toplamı 320/340 milletvekili gibi rakamlara tekabül eder. Muhalefetin mecliste çoğunluğu sağlaması demek, Erdoğan aday olup seçilse bile meclise istediğini yaptıramaması demek. İşte Erdoğan bunu gördüğü için ikili bir strateji izliyor, CHP’yi yargı yoluyla küçültmeye, muhafazakar muhalefeti ise zeytin dalı uzatıp, içine alabileceği imajı vererek -ittifak oluşturmasını- engellemeye çalışıyor. Bu tuzağa düşüp düşmemek tuzağa çekilenlerin ilke ve kişiliklerine bağlı. İlişkili olduğu üniversite kapatılan, AKP sözcüleri tarafından yerden yere vurulan Davutoğlu bu tuzağa ilk düşen siyasetçi oldu. “ülkenin sana ihtiyacı var derlerse gereğini yaparım” yani koşa koşa giderim dedi. Böylece hem partisinin taban tutmasını engelledi, hem de ittifak hazırlıklarını geriye itti. Bu partiler bir araya gelemedikleri takdirde meclise giremezler. Bunun faydasını da AKP görür, çünkü AKP’ iki ortağı ile meclis çoğunluğunu tekrar ele geçirebilir, aynı düzen daha da otokratlaşarak devam eder.

Yani sınavdan geçen, toplumun güvenini kaybeden sadece yargı erki değil, belki onlara bu yolu açan siyaset kurumu da en az o kadar toplumun güvenini kaybetmiş durumda. Siyasetçisi düzgün olmayan bir ülkenin hiç bir kurumu düzgün çalışmaz. Bütün bu bozulmalar, yozlaşmalar ilkesizliğin, omurgasızlığın bir kısım siyasetçi tarafından bir siyaset tarzı haline getirilmesinin sonucudur. Bu değişmedikçe, aldatmalar, sağ gösterip sol vurmalar devam edecektir.