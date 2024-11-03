Siyaset ve iş dünyası Yüksel Çengel'i son yolculuğuna uğurladı

Eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) milletvekili, eski Avcılar Belediye Başkanı Yüksel Çengel yaşamını yitirdi. Çengel için Ataköy 5. Kısım Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

18. Dönem İstanbul Milletvekili ve Belediye Başkanı Yüksel Çengel öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Törene CHP lideri Özgür Özel'in yanısıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBMM eski başkanlarından İsmail Kahraman, SHP ve CHP'de genel başkanlık görevlerinde bulunan Murat Karayalçın ve eski devlet bakanlarından iş insanı Cavit Çağlar da katıldı.

Törene katılanlar Çengel'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Çengel, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mevlanakapı Merkezefendi Mezarlığı'nda defnedildi.