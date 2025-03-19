Siyasetçi ve gazeteciler... İşte gözaltına alınanların tam listesi

Yapılan operasyon kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılık iki ayrı soruşturma yürütüyor. İmamoğlu ve şüpheliler, birinci soruşturmada, "PKK ile ortak hareket etme" "PKK üyelerini işe yerleştirme", ikinci soruşturmada ise yolsuzluk ve rüşvet almakla suçlanıyor.

İşte gözaltına alınan kişilerin isimleri şu şekilde:

1-TUNCAY YILMAZ

TUNCAY YILMAZ KİMDİR?

Tuncay Yılmaz, İmamoğlu İnşaat San. A. şirketinde Genel müdür. Tuncay Yılmaz, Karadeniz Teknik üniversitesinde İBF Fakültesinden mezun olmuş.

2-FATİH KELEŞ

Fatih Keleş, 1970’de Trabzon’da doğdu. İlkokul ve ortaokulu Sürmene’de, liseyi İstanbul’da okudu. Halen Anadolu Üniversitesi, İktisat Bölümü’nde eğitimine devam ediyor. İş yaşamına 1988’de bir sanayi kuruluşunda başladı. 2007’de, Beylikdüzü Orgchpanize Sanayi Bölgesi içinde mermer alanında faaliyet gösteren 35 yıllık aile şirketinin genel müdürlük görevini üstlendi. İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyesidir. 2010’dan bu yana İTO Hukuk Bürosu Tahkim Komisyonu Hakemi olarak görev yapıyor. İstanbul Mermerciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi birçok sivil toplum kuruluşunun üyesidir.

Bir dönem Sürmene Spor Futbol Kulübü’nde yöneticilik yaptı. 2009-2013 arasında

CHP Beylikdüzü İlçe Yönetim Kurulu’nda İş Dünyası ve STK Sorumlusu olarak görev aldı.

3-EMRAH BAĞDATLI

4-MUSTAFA NİHAT SÜTLAŞ

5-MURAT KAPKİ

6-ORÇUN MUHİTTİN YILMAZ

7-HÜSEYİN KÖKSAL

8-ADEM SOYTEKİN

9-ALİ NUHOĞLU

10-ERTAN YILDIZ

11-ALİ GÜL

12-ZAFER GÜL

13-SERDAL TAŞKIN

14-BARIŞ KILIÇ

15-SERVET YILDIRIM

16-MEHMET ERDOĞAN

17-GÜLDEM IŞIK

18-CEYDA KIRYAK

19-KADİR ÖZTÜRK

20-ÖMÜR YILMAZ

21-MERTHAN AÇIL

22-TOLGA ÖZGEN

23-ERHAN USLU

24-HAKAN ATINÇ DAYIGİL

25-MURAT KANBUR

26-EMRE SERKAN BAYRAKTAR

27-VAHİT DOĞAN

28-FATOŞ AYIK

29-HÜSEYİN EKREM FİDAN

30-SEDA HOŞEL KİRAZ

31-SERGEN KURT

32-YUSUF YÜCE

33-ERCAN SAATÇİ

34-MEHMET MUHİTTİN PALAZOĞLU

35-FURKAN REMZİ CEYLAN

36-SÜLEYMAN ATİK

37-HAKAN KARANİS

38-ELİF GÜVEN

39-NİHAT UÇAN

40-BİRSEN ŞAHİN

41-CANAN MÜMÜKLÜ

42-CAN AKIN ÇAĞLAR (İmamoğlu'nun genel sekreteri)

43-CEMAL UFUK KARAKAYA

44-BUĞRA GÖKÇE

45-KAĞAN SÜRMEGÖZ

46-BAYRAM TAŞKIN

47-EBRU YILMAZLAR

48-GÜRKAN AKGÜN

49-MURAT ABBAS

50-DOĞAN HAMİT DOĞRUER

51-HALİT BURAK ATALAN

52-BİLAL ÖNVER

53-İLKER DURADEMİR

54-İPEK ELİF ATAYMAN

55-İLKNUR TAŞDELEN

56-BURAK ARSLAN

57-SAMİH ASAN

58-EMRAH ÖKSÜZ

59-ONUR BUĞRA SUBAŞI

60-EYÜP SUBAŞI

61-GÜLŞAH SUBAŞI

62-AHMET KÖKSAL

63-SERHAT KAPKİ

64-YUSUF İLBAK

65-ALİ İLBAK

66-MURAT İLBAK

67-MUSTAFA İLBAK

68-UMUT ŞENOL

69-METE SARISALTUN

70-EDİP CENK ÜNALERZEN

71-İRFAN KARAKAŞ

72-İNAN BOZTAŞ

73-AHMET TAHA BİLGİN

74-KAMİL TİMUR DELİBAŞ

75-ALİHAN AYDIN

76-ALPER AYDIN

77-ALPEREN AYDIN

78-AHMET PALAZOĞLU

79-KAAN KETENCİ

80-AHMET HAMDİ ÇİÇEK

81-HACI AHMET GÜL

82-SERKAN ÖZTÜRK

83-NECATİ ÖZKAN

Ekrem İmamoğlu'nın danışmanı Necati Özkan neden gözaltına alındı?

NECATİ ÖZKAN KİMDİR?

Necati Özkan, Kara Harb Okulu ve Ankara Hukuk Fakültesi’nde okudu, ODTÜ İşletme Bölümü’nde MBA eğitimi aldı.1985’de Öykü Ajans’ı kurdu. Çok sayıda ulusal ve uluslararası markanın, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının, destinasyonların iletişim kampanyalarını yönetti. Liderlere, adaylara ve partilere iletişim danışmanlığı yaptı. Türkiye’nin yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Gürcistan ve Macaristan’da adaylara ve siyasi partilere danışmanlık yaptı. 25’ten fazla ülkede strateji ve seçim kampanya yönetimi eğitimi ve seminerler verdi.

2012-2015 arasında Dialogue International Network Başkanlığı, 2014-2016 arasında Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği (EAPC) Başkanlığını üstlendi.

2010’da 10 kişilik “Dünya Rüya Takımı”na seçildi. Aynı yıl Aristotle uluslararası siyasi iletişim büyük ödülünü kazandı. Türkiye Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın yurtdışı tanıtım kampanyasıyla kazandığı 2 Adrian Ödülü ve seçim kampanyalarıyla kazandığı, 16 Pollie, 10 Reed, 18 Polaris, 7 Felis ve 11 Golden Eagle Ödülü dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası alanda 70’den fazla ödüle sahip. 2017’da Washington merkezli Compol dergisi tarafından alanında dünyanın en etkili 100 iletişim profesyoneli arasında gösterildi.

2014-2016 arasında Radikal gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Üçü telif, ikisi editörlük olmak üzere yayınlanmış 5 kitabı var.

Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Marka Okulu’nda “Strateji” dersleri veriyor. Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği’nin (IAPC) İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

NECATİ ÖZKAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanı, stratejisti ve kampanya yöneticisi Necati Özkan'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

84-KABİL TAŞÇI

85-VEDAT ŞAHİN

86-SERDAR HAYDANLI

87-YAŞAR ÇERİ

88-EMİN FERHAT ERTEK

89-HARUN CENGİZ BEĞENMEZ

90-HASAN ÖÇSOY

91-AHMET ÇİÇEK

92-ADEM TUNCAY

93-RAUF CEM ISTIRANCA

94-ÖMER GÜRSOY

95-UĞURHAN ATMA

96-ÖZGE BAĞDATLI

97-FATOŞ PINAR TÜRKER