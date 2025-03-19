Siyasetçi ve gazeteciler... İşte gözaltına alınanların tam listesi

Yapılan operasyon kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi.
Savcılık iki ayrı soruşturma yürütüyor. İmamoğlu ve şüpheliler, birinci soruşturmada, "PKK ile ortak hareket etme" "PKK üyelerini işe yerleştirme", ikinci soruşturmada ise yolsuzluk ve rüşvet almakla suçlanıyor.
İşte gözaltına alınan kişilerin isimleri şu şekilde:
1-TUNCAY YILMAZ
TUNCAY YILMAZ KİMDİR?
Tuncay Yılmaz, İmamoğlu İnşaat San. A. şirketinde Genel müdür. Tuncay Yılmaz, Karadeniz Teknik üniversitesinde İBF Fakültesinden mezun olmuş.
2-FATİH KELEŞ
Fatih Keleş, 1970’de Trabzon’da doğdu. İlkokul ve ortaokulu Sürmene’de, liseyi İstanbul’da okudu. Halen Anadolu Üniversitesi, İktisat Bölümü’nde eğitimine devam ediyor. İş yaşamına 1988’de bir sanayi kuruluşunda başladı. 2007’de, Beylikdüzü Orgchpanize Sanayi Bölgesi içinde mermer alanında faaliyet gösteren 35 yıllık aile şirketinin genel müdürlük görevini üstlendi. İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyesidir. 2010’dan bu yana İTO Hukuk Bürosu Tahkim Komisyonu Hakemi olarak görev yapıyor. İstanbul Mermerciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi birçok sivil toplum kuruluşunun üyesidir.
Bir dönem Sürmene Spor Futbol Kulübü’nde yöneticilik yaptı. 2009-2013 arasında
CHP Beylikdüzü İlçe Yönetim Kurulu’nda İş Dünyası ve STK Sorumlusu olarak görev aldı.
3-EMRAH BAĞDATLI
4-MUSTAFA NİHAT SÜTLAŞ
5-MURAT KAPKİ
6-ORÇUN MUHİTTİN YILMAZ
7-HÜSEYİN KÖKSAL
8-ADEM SOYTEKİN
9-ALİ NUHOĞLU
10-ERTAN YILDIZ
11-ALİ GÜL
12-ZAFER GÜL
13-SERDAL TAŞKIN
14-BARIŞ KILIÇ
15-SERVET YILDIRIM
16-MEHMET ERDOĞAN
17-GÜLDEM IŞIK
18-CEYDA KIRYAK
19-KADİR ÖZTÜRK
20-ÖMÜR YILMAZ
21-MERTHAN AÇIL
22-TOLGA ÖZGEN
23-ERHAN USLU
24-HAKAN ATINÇ DAYIGİL
25-MURAT KANBUR
26-EMRE SERKAN BAYRAKTAR
27-VAHİT DOĞAN
28-FATOŞ AYIK
29-HÜSEYİN EKREM FİDAN
30-SEDA HOŞEL KİRAZ
31-SERGEN KURT
32-YUSUF YÜCE
33-ERCAN SAATÇİ
34-MEHMET MUHİTTİN PALAZOĞLU
35-FURKAN REMZİ CEYLAN
36-SÜLEYMAN ATİK
37-HAKAN KARANİS
38-ELİF GÜVEN
39-NİHAT UÇAN
40-BİRSEN ŞAHİN
41-CANAN MÜMÜKLÜ
42-CAN AKIN ÇAĞLAR (İmamoğlu'nun genel sekreteri)
43-CEMAL UFUK KARAKAYA
44-BUĞRA GÖKÇE
45-KAĞAN SÜRMEGÖZ
46-BAYRAM TAŞKIN
47-EBRU YILMAZLAR
48-GÜRKAN AKGÜN
49-MURAT ABBAS
50-DOĞAN HAMİT DOĞRUER
51-HALİT BURAK ATALAN
52-BİLAL ÖNVER
53-İLKER DURADEMİR
54-İPEK ELİF ATAYMAN
55-İLKNUR TAŞDELEN
56-BURAK ARSLAN
57-SAMİH ASAN
58-EMRAH ÖKSÜZ
59-ONUR BUĞRA SUBAŞI
60-EYÜP SUBAŞI
61-GÜLŞAH SUBAŞI
62-AHMET KÖKSAL
63-SERHAT KAPKİ
64-YUSUF İLBAK
65-ALİ İLBAK
66-MURAT İLBAK
67-MUSTAFA İLBAK
68-UMUT ŞENOL
69-METE SARISALTUN
70-EDİP CENK ÜNALERZEN
71-İRFAN KARAKAŞ
72-İNAN BOZTAŞ
73-AHMET TAHA BİLGİN
74-KAMİL TİMUR DELİBAŞ
75-ALİHAN AYDIN
76-ALPER AYDIN
77-ALPEREN AYDIN
78-AHMET PALAZOĞLU
79-KAAN KETENCİ
80-AHMET HAMDİ ÇİÇEK
81-HACI AHMET GÜL
82-SERKAN ÖZTÜRK
83-NECATİ ÖZKAN
Ekrem İmamoğlu'nın danışmanı Necati Özkan neden gözaltına alındı?
NECATİ ÖZKAN KİMDİR?
Necati Özkan, Kara Harb Okulu ve Ankara Hukuk Fakültesi’nde okudu, ODTÜ İşletme Bölümü’nde MBA eğitimi aldı.1985’de Öykü Ajans’ı kurdu. Çok sayıda ulusal ve uluslararası markanın, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının, destinasyonların iletişim kampanyalarını yönetti. Liderlere, adaylara ve partilere iletişim danışmanlığı yaptı. Türkiye’nin yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Gürcistan ve Macaristan’da adaylara ve siyasi partilere danışmanlık yaptı. 25’ten fazla ülkede strateji ve seçim kampanya yönetimi eğitimi ve seminerler verdi.
2012-2015 arasında Dialogue International Network Başkanlığı, 2014-2016 arasında Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği (EAPC) Başkanlığını üstlendi.
2010’da 10 kişilik “Dünya Rüya Takımı”na seçildi. Aynı yıl Aristotle uluslararası siyasi iletişim büyük ödülünü kazandı. Türkiye Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın yurtdışı tanıtım kampanyasıyla kazandığı 2 Adrian Ödülü ve seçim kampanyalarıyla kazandığı, 16 Pollie, 10 Reed, 18 Polaris, 7 Felis ve 11 Golden Eagle Ödülü dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası alanda 70’den fazla ödüle sahip. 2017’da Washington merkezli Compol dergisi tarafından alanında dünyanın en etkili 100 iletişim profesyoneli arasında gösterildi.
2014-2016 arasında Radikal gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Üçü telif, ikisi editörlük olmak üzere yayınlanmış 5 kitabı var.
Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Marka Okulu’nda “Strateji” dersleri veriyor. Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği’nin (IAPC) İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.
NECATİ ÖZKAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanı, stratejisti ve kampanya yöneticisi Necati Özkan'ın gözaltına alındığı öğrenildi.
84-KABİL TAŞÇI
85-VEDAT ŞAHİN
86-SERDAR HAYDANLI
87-YAŞAR ÇERİ
88-EMİN FERHAT ERTEK
89-HARUN CENGİZ BEĞENMEZ
90-HASAN ÖÇSOY
91-AHMET ÇİÇEK
92-ADEM TUNCAY
93-RAUF CEM ISTIRANCA
94-ÖMER GÜRSOY
95-UĞURHAN ATMA
96-ÖZGE BAĞDATLI
97-FATOŞ PINAR TÜRKER