Siyasetçilerden 19 Mayıs mesajı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak başlattığı Milli Mücadele, ülke genelinde kutlanıyor.

Siyasi parti ve temsilcileri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın anlam ve önemine ithafen mesaj paylaşıyor.

ÖZEL: BOYUN EĞMEYENLERİN, TESLİM OLMAYANLARIN BAŞLANGICI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı:

"Bugün 19 Mayıs!

Boyun eğmeyenlerin, teslim olmayanların, gençliğe güvenenlerin büyük yürüyüşünün başlangıcıdır bugün…

Biz de aynı inanç ve kararlılıkla, bu yürüyüşü ilelebet sürdüreceğiz.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!"

İMAMOĞLU GENÇLİĞE HİTABE'DEN BÖLÜM PAYLAŞTI

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

İmamoğlu'nun, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nden bazı bölümleri alıntıladığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı, Instagram hesabından paylaşıldı.

İmamoğlu mesajında, "'Ey Türk gençliği; birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.' 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun."

YAVAŞ: SAMSUN’UN DALGALARINDAN MECLİS KÜRSÜSÜNE UZANAN

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı:

"Samsun’un dalgalarından Meclis kürsüsüne uzanan o cesur yolun mirasçıları, bugünün gençleri, geleceğin karar vericileri. Koşun, sorun, üretin ve merak etmeyin: önünüzde duran engelleri hep birlikte kaldıracağız.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!"

DERVİŞOĞLU: BUNDAN SONRA BÜTÜN GÜNLER 19 MAYIS

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da sosyal medya hesabından 19 Mayıs mesajını paylaştı.

"Bundan sonra bütün günler 19 Mayıs'tır" diyen Dervişoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"19 Mayıs 1919’un iradesini, azmini ve inancını bağrında taşıyan Büyük Türk Milleti;

Her ne olursa olsun, binecek bir Bandırma Vapuru, inecek bir Samsun Limanı mutlaka bulacaktır!

Bundan sonra, bütün günler 19 Mayıs’tır!

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!"

Bağımsızlık mücadelesinin ilk adımı! 19 Mayıs ülke genelinde kutlanıyor

Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı