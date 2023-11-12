Siyaseti bırakacak mı: Kılıçdaroğlu kararını verdi

CHP genel başkanlık yarışını kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni yol haritası belli oldu. Siyaseti bırakması beklenen Kılıçdaroğlu'nun kenara çekilmeye niyeti olmadığı belirtildi.

Siyaseti bırakacak mı: Kılıçdaroğlu kararını verdi

Odatv‘den gazeteci Oğuz Ok’un haberine göre, 13 yıllık CHP genel başkanlığını Özgür Özel'e kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni yol haritası belli oldu. Öte yandan Kılıçdaroğlu ailesine pazar ziyaretinde bulunan eski danışman Gökşen Anıl Ulukuş, ziyaretin detaylarını paylaştı.

4 Kasım'ı 5 Kasım'a bağlayan gece CHP 38. Olağa Kurultayı’nda yapılan seçimde genel başkanlığı kaybederek siyaseti bırakması beklenen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kenara çekilmeye niyeti yok.

Odatv, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu döneminde yöneticilik yapan isimlere ulaştığını açıkladı.

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MİLLETVEKİLLİĞİ TEKLİFİNİ KABUL ETMEYECEK

Edinilen bilgiye göre, Kemal Kılıçdaroğlu, bir çalışma ofisi açacak. Bir sonraki dönem milletvekilliği teklifi gelirse kabul etmeyi düşünmeyen ve parti içi muhalefet yapması beklenmeyen 75 yaşındaki siyasetçi, gündeme ilişkin görüşlerini paylaşmaya devam edecek.

SİYASİ PAYLAŞIMLARA DEVAM EDECEK

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Çalışma ofisinin "siyaset üreten" bir işlevinin olacağı öğrenildi.

Halihazırda X hesabından gündeme ilişkin paylaşımlar yaparak yeni dönemin işaretlerini veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tarz paylaşımlar yapmaya devam edeceği öğrenildi.

DANIŞMANIYLA PAZAR TOPLANTISI

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir dönem danışmanlığını yapan Gökşen Anıl Ulukuş, Kılıçdaroğlu ailesini ziyaret etti.

Görüşmeyi X hesabından duyuran Ulukuş, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu’na pazar konuğu oldum. Misafirperverlikleri için teşekkür ederim." notunu düşerek Kılıçdaroğlu ile çekildiği fotoğrafı paylaştı.

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“TARİH VE SİYASET KONUŞTUK”

Ziyaretin detaylarını Odatv ile paylaşan Ulukuş, daha çok tarih üzerine sohbet ettiklerini, Kılıçdaroğlu’nun kendisine bazı tavsiyelerde bulunduğunu belirtti.

“Güncel konular üzerine sohbet etmek bana düşmez” diyen Ulukuş, tarihten yola çıkarak bir siyasetçi nasıl olmalı ile ilgili sohbet gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

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