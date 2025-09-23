Pazar günü seçim gündemi açısından oldukça hareketli geçti. CHP kurultayı, Fenerbahçe başkanlık seçimi ve Bayrampaşa belediye başkan vekilliği seçimi, kamuoyuna farklı boyutlarda gündem maddeleri sundu. Futbol, alanım olmasa da siyaset sahnesi tam anlamıyla bir rekabet alanıydı. CHP kurultayı beklenen mesajı verdi, delegeler ve parti tabanı arasında bir istikrar sağlandı. Ancak Bayrampaşa’daki belediye başkan vekilliği seçimi, sıradan bir seçim olmaktan öte, belediyelerdeki istifalar, parti değişimleri ve soruşturma süreçlerinin siyasete etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

İstifalar, Soruşturmalar ve Siyasetin Kırılganlığı

Siyasi sahnede hiçbir şey sabit değildir; değişim, beklenmedik şekilde gelir. Türkiye’de özellikle CHP’li belediyelerde son dönemde yaşanan istifalar ve soruşturmalar, siyasetin kırılgan doğasını bir kez daha gösteriyor. Belediye başkanlarının haklarında açılan soruşturmalar veya görevden almalar, yönetsel boşluklar yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda partiler arası geçişleri de tetikliyor. “Güç, yalnızca sandıkta değil; kurumların içinde ve bürokrasinin labirentlerinde de saklıdır,” derler; işte tam da bu süreç bunu kanıtlıyor.

İstifa eden belediye başkanları ve yöneticiler, bazen bireysel kaygılar, bazen hukuki baskılar ve soruşturma süreçlerinin yarattığı belirsizlikler nedeniyle yön değiştiriyor. Bu durum, yerel siyasette yalnızca yönetimsel sarsıntılar yaratmıyor; aynı zamanda seçmen açısından güven sorununu da derinleştiriyor.

Seçmen, sandıkta bir partiye veya adaya güvenerek oy veriyor, ancak ardından yönetim değişiklikleri ve soruşturma haberleriyle karşılaşınca bu güven sarsılıyor. Sonuç olarak, seçim sonuçlarının meşruiyeti tartışmalı hale gelebiliyor.

Kurumsal İstikrar ve Siyasetin Evrimi

Belediyelerdeki bu hareketlilik, seçim hukukunun ve demokratik süreçlerin işlevselliği açısından kritik bir sınav niteliğinde. Kurumsal istikrarın zayıflaması, uzun vadede en büyük zararı demokratik meşruiyete veriyor.

Bu süreçler aynı zamanda siyasette bir “hukuk-bürokrasi oyunu” yaratıyor. İktidar odakları, soruşturmaları ve görevden almaları kullanarak yerel yönetimlerde avantaj elde etme olanağı elde ediyor. Ancak bu durum, demokratik normlarla örtüşmeyen bir tablo ortaya çıkarıyor; seçimler, artık yalnızca halk iradesiyle değil, aynı zamanda hukuki ve bürokratik süreçlerle şekilleniyor.

Bu da kısa vadede iktidar açısından cazip gözükse de uzun vadede siyasetin tüm aktörleri için tehlike oluşturacak kadar büyük tahribata yol açıyor.