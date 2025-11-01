YouTuber ve girişimci Canberk Öztürk, kız arkadaşı Frederika Rutten ile hayatını birleştirdi. ABD’de yaşayan çiftin Türkiye’deki düğününe siyasiler de katıldı.

Oda TV'de yer alan habere göre, çiftin nikah şahitliğini Deva Partisi lideri Ali Babacan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptı.

11 Ekim’de gerçekleşen nikah törenine ayrıca Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Ankara Kent Konseyi Başkan Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AKP Mardin Milletvekili Muhammed Atak, Doğru Yol Partisi Başkanı Cenk Küpeli katıldı

Miami ve Dubai’de evleri bulunan çift düğünün ardından ABD’ye döndü.

CANBERK ÖZTÜRK KİMDİR

1998 yılında Ankara’da doğan Canberk Çağan Öztürk, Ankara Ticaret Odası Meclis Üyesi Naz Öztürk’ün oğlu. Naz Öztürk aynı zamanda TOBB Ankara Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyesi.

İlk okul, orta okul ve lise öğrenimini Ankara’da tamamlayan Canberk Öztürk üniversite öğrenimini tamamlamak için Amerika’ya gitti. Burada YouTube üzerinden kişisel gelişim ve motivasyon yayınları yapmaya başlayan Öztürk 2017 yılının şubat ayında Amazon’da stoklu ürün ticareti (FBA) modelini öğrenmek için bir Online eğitim aldıktan sonra e-ticarete atılıp hızla yükseldi.

“Milyoner Okulu” adıyla bir marka oluşturan Öztürk bu isim altında eğitim de satarak gelir elde etmeye başladı. Daha sonra bu isimle bir kitap çıkardı.