Siyasetin saati Atatürk milliyetçiliğini gösteriyor

Türkiye siyaseti son yıllarda sert ideolojik ayrışmaların ve kutuplaşmaların gölgesinde şekillenirken, “Cumhuriyet”, “sol” ve “milliyetçilik” kavramları arasındaki mesafe tartışma konusu olmaya devam ediyor. Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkan “Cumhuriyet ve Komünistler” başlıklı söyleşi kitabı, tam da bu tartışmanın merkezine önemli bir katkı sunuyor. Kitabın mimarı olan Haluk Hepkon ile bu çalışmanın ortaya çıkış nedenini, hedeflerini ve Türkiye’nin bugün içinden geçtiği politik açmazları konuştuk. Hepkon’a göre, Türkiye’de ne cumhuriyet sol olmadan yaşatılabilir ne de sol cumhuriyetle bağını kopararak devrimci bir hat oluşturabilir. Kitabın hazırlık süreci kadar, verdiği mesajlar da bu nedenle dikkat çekici…

“Cumhuriyet ve Komünistler” kitabı nasıl ortaya çıktı? Sizi böyle bir çalışmaya yönelten neydi?

Haluk Hepkon: Kitap fikri, Türkiye Komünist Partisi’nin “CHP ve Kürt siyasetinden uzaklaşamamış Türkiye soluyla ilişkimizi kesiyoruz” açıklamasının ardından oluştu. TKP zaten uzun süredir Cumhuriyet Devrimi’ne sahip çıkan bir çizgideydi. Atatürk’e saygılı bir tutum içinde, eylemlerinde Türk bayrağıyla yer alıyordu. Ancak bu açıklama, önceki tutumlarından farklı olarak, daha net, geri dönülmez bir konumlanışı ifade ediyordu. Bu çıkışı okuduktan sonra TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’la görüşerek bu süreci daha derinlikli ele alan bir kitap hazırlamaya karar verdik. Kırmızı Kedi Yayınevi olarak bu çıkışı çok önemsediğimiz için kitabın yayına hazırlanmasını gönüllü olarak üstlendim.

Kitabın temel amacı nedir?

İki ezberi bozmayı hedefledik. Birincisi, solda Cumhuriyet Devrimi’ne mesafeli durma ezberiydi. Bu aslında yeni bir yaklaşım. 1980 öncesinde solda Cumhuriyet’in ilerici mirası anlaşılır ve önemsenirdi. Fakat 12 Eylül darbesi sonrası ve neoliberalizmin yükselişi, sola yeni bir ezber dayattı: Bütün kötülüklerin kaynağı cumhuriyetin ta kendisi. Bu bakış açısı Marksist devlet eleştirisinden çok farklıydı. Hedef doğrudan Cumhuriyet’ti. Bu düşünceden etkilenen grupların, zamanla o dönemin devlet aygıtıyla işbirliği yapmaları da şaşırtıcı olmadı. “Yetmez ama Evet” kampanyasında bunu açıkça gördük.

İkinci ezber neydi?

İkinci ezber ise cumhuriyetçi ve milliyetçi kesimlerin sola karşı taşıdığı önyargılardı. Bu durumun kökleri Soğuk Savaş döneminin antikomünist propagandalarına ve Türkiye’nin NATO’ya bağlanmasına kadar uzanıyor. Bu süreçte kökü Türkiye topraklarında olmayan bir milliyetçilik aşısı yaptılar. Ne yazık ki Amerikan menşeili bu aşı tuttu. Aynı aşı özellikle 12 Eylül sonrası solda da tuttu. Türkiye’nin emperyalizme karşı verdiği Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarını içeren bağımsızlık mücadelesi süreci bugün doğru kavranamıyor. “İstiklal-i tam” bir ülkenin ne demek olduğunu iyi anlamamız lazım. 30 gündür Türkiye’nin gençliği hepimize, bildiği bir şeyi bir daha öğretti. Bu ülkede hak, hukuk, adalet, özgürlük mücadeleleri Atatürk’ün çizdiği yoldan geçer. Bu yoldan yüz yıl önce Türkçüsü, sosyalisti, dindarı birlikte geçmiş. Bu yol bağımsızlık ve özgürlük yolu. Bu yoldaki milliyetçilik; anti emperyalist ve bağımsızlıkçı. Bu yoldaki sosyalistlik; halkçılık, devletçilik. Türkiye döndü dolaştı sonunda bu yolu yine buldu. Gençler bu yolda yürüyor. Şimdi saatleri ayarlama zamanı. Ve Türkiye’de siyasetin saati Atatürk milliyetçiliğini gösteriyor. Özgürlükten, cumhuriyetten, bağımsızlıktan, eşit yurttaş olmaktan, laiklikten yana bir süreç bu. Bugün geldiğimiz noktada, halkımız şunu anlamalı: Cumhuriyet, sol olmadan savunulamaz.

Kitap bu iki kesim arasındaki teması yeniden kurmak istiyor diyebilir miyiz?

Evet, tam olarak öyle. “Cumhuriyet ve Komünistler” kitabı, hem solun Cumhuriyet’i yeniden tanıması hem de Cumhuriyetçi kesimlerin sola daha dürüst ve adil yaklaşması için bir adımdır. Bu ülkenin geleceği, bu iki damar buluşursa yeniden umut kazanabilir.

Kırmızı Kedi Yayınevi’nin bu konudaki duruşunu da sormak isteriz…

Kırmızı Kedi’nin halk tarafından sahiplenilmesinin önemli bir nedeni, kumpas davaları döneminde gösterdiğimiz kararlı duruştur. Bugün çok net görüyoruz ki o süreç, Cumhuriyet’in kökünü kazımaya ve Türkiye’yi yeniden şekillendirmeye dönük bir emperyalist projeydi. Ve bu projeler hâlâ sürüyor. Ne yazık ki sadece iktidar değil, muhalefetin bir kısmı da bu karanlık çizgiye eklemlenmiş durumda. AKP’ye “Ben daha Amerikancıyım, NATO’yu daha çok savunurum” diyerek muhalefet yapılmaz.

Türkiye nasıl bir yol ayrımında sizce?

Türkiye büyük bir kaosun ve parçalanmanın eşiğinde. Bu durum 1950’lerden bu yana Batı’nın bize dayattığı politikaların bir sonucudur. Daha Batıcı görünümlerle bu ülke kurtarılamaz. Bugün cumhuriyeti gerçekten savunmak isteyen herkesin, toplumda kökleri olan sol ile irtibata geçmesi gerekir. Cumhuriyet’e sahip çıkmayan bir sol, Türkiye’de devrimcilik yapamaz. Ancak sola sırtını dönen bir cumhuriyetçilik de bu ülkeyi kurtaramaz. Türkiye’nin tek kurtuluş yolu, bu iki ana akımın—solun ve cumhuriyetçiliğin—yan yana durmasından geçiyor. Aksi hâlde tarihsel bir trajedi ve büyük bir çöküş kaçınılmaz olur.

KİTAPTAN:

Komünistler Atatürk milliyetçiliğinden ne anlıyor?

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, “Cumhuriyet ve Komünistler” adlı söyleşi kitabında Atatürk milliyetçiliği üzerine dikkat çeken yorumlarda bulundu. Okuyan’a göre, bugünün Türkiye’sinde 'Atatürk milliyetçiliği' ifadesi çoğu zaman laiklik, bağımsızlık ve cumhuriyet değerleriyle özdeşleşiyor ve bu, ideolojik bir yakınlaşma için önemli bir zemin sunuyor.

“Biz parti olarak milliyetçiliğin her türüne karşıyız,” diyen Okuyan, “Ama biri kendine ‘Atatürk milliyetçisiyim’ dediğinde neyi kastettiğini anlıyoruz. Irkçı olmadığını, cumhuriyet değerlerine sahip çıkılması gerektiğini anlatıyor,” diyerek, bu tanımın salt bir etiket değil, politik bir pozisyon anlamı taşıdığına dikkat çekiyor​

Okuyan, toplumun temel meselelerine yalnızca isimler üzerinden değil, içerik üzerinden yaklaşılması gerektiğini savunarak, “Sen Atatürk milliyetçiliği de desen, biz bağımsızlık deriz; sen devletçilik de desen, biz sosyalist ekonomi deriz. Sonuçta aynı şeye işaret ediyor olabiliriz. Asıl mesele, birbirimizi anlamak ve bu temel başlıklarda ortak yürüyüşler kurabilmek” ifadelerini kullanıyor​

“Mustafa Kemal yok edilemedi, daha da büyüdü”

AKP’nin Atatürkçülükle olan ilişkisini de yorumlayan Okuyan, Atatürk’ün toplumsal etkisinin sandığından çok daha güçlü olduğuna işaret ediyor:

“AKP Atatürkçülükle baş edemedi. Yok etmeye çalıştıkça, Mustafa Kemal’in temsil ettiği değerler bu ülkede daha da güç kazandı. Gezi Direnişi’nde de gördük; insanlar bir protesto yapacaksa, ortaklaştıkları tek figür hâlâ Mustafa Kemal’dir”​

Bu durumu AKP içinde dahi fark eden bir kesimin olduğunu belirten Okuyan, “Bazı İslamcı çevreler bugün ‘Atatürkçülüğü de içerelim derken paçayı kaptırdık’ diyor. Bu, Cumhuriyet Devrimi’nin bu toplumun dokusuna ne kadar güçlü şekilde işlemiş olduğunu gösteriyor,” diyor​

“Resmi Atatürkçülük kalmadı, herkesin kendi Atatürk’ü var”

Okuyan’a göre bugün Türkiye'de tek tip bir “resmî Atatürkçülük” kalmamış durumda.

“Her referans sarsıldı, Atatürkçülük de bundan nasibini aldı. Artık herkesin kendi Atatürk’ü var,” diyor ve ekliyor: “Ama bu bir dağınıklık değil, bir direnç potansiyeli. Bu potansiyel yeniden şekillenebilir, ama bunun için birbirimizi anlamamız, etkili iletişim kurmamız şart”​

Bu değerlendirmeler, sadece bir ideolojik tutumdan ibaret değil. Okuyan’ın ifadesiyle, “Bugün Türkiye’de enerji, tarım, sanayi gibi alanlarda çözüm üretecekseniz, artık sosyalist ya da en azından devletçi bir ekonomi modelini savunmadan bu sorunlara çare bulamazsınız. Dolayısıyla sosyalizme düşmanlık üzerine kurulu bir yürüyüş artık sürdürülemez”​

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