Siyasetin yeni oyuncusu: Yapay zeka

Yapay zeka (YZ), modern dünyanın en güçlü araçlarından biri olarak siyaset sahnesinde giderek daha fazla yer buldu.

Seçim kampanyalarından veri analizine, kamuoyu manipülasyonundan sınır güvenliğine kadar geniş bir yelpazede etkili olan YZ, hem fırsatlar sunuyor hem de ciddi riskler barındırdı.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, YZ’nin siyasi süreçlerdeki rolünün etik ve teknik boyutlarını tartışmaya açarken, bu teknolojinin toplumu nasıl dönüştürdüğüne dair çarpıcı bulgular ortaya koydu.

SİYASET SAHNESİNDE YAPAY ZEKA: FIRSATLAR VE TEHDİTLER

Yapay zeka, siyasi kampanyaların verimliliğini artırmak için güçlü bir araç olarak öne çıktı.

Cambridge Üniversitesi’nde Varoluşsal Risk Araştırması Merkezi (CSER) Yöneticisi Dr. Sea O hÉigeartaigh, YZ’nin büyük veri analitiği sayesinde seçmen davranışlarını analiz etme ve hedef odaklı kampanyalar oluşturma konusunda devrim oluşturduğunu belirterek, “YZ, milyonlarca veriyi saniyeler içinde işleyerek politikacıların seçmenle bağ kurmasını kolaylaştırıyor. Ancak bu güç, yanlış ellerde manipülasyon aracı haline gelebilir” dedi.

Örneğin, ABD başkanlık seçimlerinde Cambridge Analytica skandalı, YZ tabanlı veri analizinin seçmen davranışlarını etkilemek için nasıl kullanıldığını gözler önüne serdi. Bu olay, YZ’nin siyasi süreçlerdeki potansiyel risklerini küresel bir tartışma konusu haline getirdi.

Londra’daki Kings College’dan ekonomik kalkınma uzmanı Dr. Yundan Gong, “YZ, yalnızca veri analiziyle sınırlı değil; aynı zamanda sosyal medya algoritmaları aracılığıyla kamuoyunu şekillendirebiliyor. Bu, demokrasinin temel dinamiklerini tehdit edebilir” uyarısında bulundu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE SÖYLÜYOR?

Bilimsel çalışmalar, YZ’nin siyasi eğilimlere etkisini detaylı bir şekilde inceledi. ABD’de yapılan bir araştırma, büyük dil modellerinin (LLM) siyasi pusula testine tabi tutulduğunu ve bu modellerin ekonomik ve sosyal konularda belirgin eğilimler sergilediğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, BERT varyantları GPT modellerine kıyasla daha muhafazakar eğilimler gösterirken, Trump dönemi sonrası veri setleriyle eğitilen modeller daha uç görüşlere sahip.

Araştırmacılar, “Hiçbir dil modeli sosyal taraflılıktan tamamen arınmış değil. Bu durum, YZ’nin kutuplaşmayı derinleştirme potansiyelini artırıyor” uyarısında bulundu.

Google DeepMind’ın baş bilim insanı Prof. Murray Shanahan, YZ modellerinin iç işleyişinin tam olarak anlaşılamadığını vurgulayarak, “Bu sistemlerin nasıl çalıştığını tamamen çözemedik. Bu, hem etik hem de güvenlik açısından ciddi bir endişe kaynağı” dedi.

Özellikle, YZ’nin siyasi içerik üretiminde dezenformasyon ve nefret söylemi riskini artırabileceği belirtildi.

SINIR GÜVENLİĞİNDEN HABER ÜRETİMİNE: YZ’NİN YENİ ROLLERİ

YZ, yalnızca seçim kampanyalarıyla sınırlı değil; ulusal güvenlik ve medya gibi alanlarda da etkili.

Avrupa Birliği’nin sınır güvenliğinde kullandığı YZ tabanlı “yalan makinesi” gibi teknolojiler, göçmenlerin yalan söylediklerini tespit etmek için geliştirildi. Ancak, bu tür uygulamalar etik tartışmaları da beraberinde getirdi.

UZMANLARDAN ÇARPICI UYARILAR

MIT’den ekonomi profesörleri, YZ’nin siyasi süreçlerdeki etkisine dikkat çekerek, “YZ destekli veri tekelleri, toplumsal normları şekillendirme gücüne sahip. Asıl tehlike, teknolojinin kendisi değil, onu kontrol edenlerin çıkarları” dedi.

X platformunda yapılan bir uzman paylaşımda, demokrasinin şirket kârları uğruna tehdit altında olduğunu vurguladı.

António Guterres, YZ’nin insan gözetimi olmadan çalışmasının “dünyayı kör bırakabileceğini” ifade ederek, “Özellikle küresel barış ve güvenlik söz konusu olduğunda, YZ’nin pervasız kullanımı tehlikeli sonuçlar doğurabilir” uyarısında bulundu.

GELECEKTE NE BEKLİYOR?

YZ’nin siyaset üzerindeki etkisi, hem fırsatlar hem de riskler sundu. Uzmanlar, bu teknolojinin etik ve yasal düzenlemelerle kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı.

YZ, hayatı kolaylaştıran bir dost olabilir, ancak bireyin benliğini tehdit eden bir düşman haline de gelebilir. Her şey, insan-YZ ilişkisinin nasıl şekillendirileceğine bağlı.

Bilim dünyası, YZ’nin siyasi süreçlerdeki rolünü anlamak için disiplinler arası çalışmalara hız verdi.

Cambridge Üniversitesi’nden Virginia Dignum, “YZ, yalnızca bir teknoloji değil; biyoloji, fizik ve sosyoloji gibi alanları birleştiren bir disiplinler arası zafer” diyerek bu alandaki araştırmaların önemine dikkat çekti.

Yapay zeka siyaseti yeniden şekillendirirken, bu sürecin nasıl yönetileceği, insanlığın geleceği açısından kritik bir soru olarak karşımıza çıktı.

Teknolojinin sunduğu fırsatları değerlendirirken, etik ve demokratik değerleri koruma sorumluluğu hepimizin omuzlarında.