Siyasette dengeler altüst oldu! Son ankette dikkat çeken isim

ORC Araştırma Şirketi'nin 27 Mayıs – 31 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği kamuoyu yoklaması, Türkiye'deki siyasi liderlerin beğeni düzeylerinde önemli bir değişimi ortaya koydu. Anket sonuçlarına göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı geride bırakarak en beğenilen siyasi lider konumuna yükseldi.

ÖZGÜR ÖZEL, EN BEĞENİLEN SİYASİ LİDER OLDU

Araştırmaya katılan 3 bin 100 kişiyle 26 ilde yapılan çalışmada, Özgür Özel yüzde 47,1 beğeni oranı ile listenin ilk sırasında yer aldı. Yıllardır anketlerde en yüksek beğeni oranına sahip olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu kez yüzde 44,2 oranla ikinci sırada yer aldı.

LİDERLİK ÖZELLİKLERİNE VURGU YAPILDI

Anket sonuçlarını değerlendiren ORC Araştırma, Özgür Özel’in mücadeleci kişiliği, kararlılığı ve değişim umudunu temsil etmesinin, özellikle Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu üzerinden oluşan mağduriyet algısıyla muhalif seçmen nezdinde güçlü bir karşılık bulduğunu belirtti.

BEĞENİ SIRALAMASINDA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

En beğenilen liderler sıralamasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yüzde 22,7 oranla üçüncü sırada yer aldı. Tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise yüzde 19,4’lük oranla dikkat çekici bir sonuca imza attı. Özdağ’ın beğeni oranı, partisinin mevcut oy oranının oldukça üzerinde gerçekleşti.