Siyasette dengeleri değiştirecek araştırma… 3 siyasi partiden beklenmedik çıkış!

Ünlü yazar Can Coşkun, bugünkü köşe yazısında Kamuoyu araştırmacısı Semih Turan ile ilgili yaptığı görüşmede son anket araştırmalarından çıkan sonuçları paylaştı. Turan, kararsız seçmen oranının yüzde 15’e düştüğünü belirtirken, bu oyların CHP, Zafer Partisi ve İYİ Parti’ye kaydığını söyledi.

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde ‘yolsuzluk’ iddiaları kapsamında tutuklanmıştı. İmamoğlu’nun tutuklanması ise gündemde oldukça geniş yer tutmuştu. İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşın milyonlarca vatandaş CHP’nin ön seçiminde giderek oy vermişti. Vatandaşın tepkisi son anket verilerine de yansımaya devam ediyor.

KARARSIZLARIN GÖRÜŞÜ DEĞİŞTİ

Son anketlerde kararsız sayısında düşüş yaşandığı kaydedildi. Sözcü yazarı Can Coşkun, 10 anket firmasına ilişkin, “10 anket firmasının ortalamasında yüzde 32 bile görülmüştü kararsızlar için...O günlerden sonra çok şey değişti, gelişti ve bitti” dedi.

“OY ORANI YENİDEN 37-38 BANDINDA ÇIKACAK”

Kamuoyu araştırmacısı Semih Turan’a güncel araştırmalarını ve sonuçlarını sorduğunu belirten Coşkun, analizleri köşe yazısında aktardı. Turan’ın analizine göre; eskiden 30 civarında olan kararsızların oranı yeniden 15 bandına gerilediğinin altını çizdi. Bir başka gözleme de değinen Turan, kararsızların sırasıyla CHP, Zafer Partisi ve İYİ Parti’ye dağıldığını aktardı. Turan’a göre CHP’nin önümüzdeki dönemde oy oranı yeniden 37-38 bandında çıkacağı öne sürüldü.