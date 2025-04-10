Siyasette 'Kayserili' tartışması! AKP'li ve CHP'li isimler birbirine girdi

Bodrum Belediye Meclisi’nin Nisan ayı olağan toplantısı, Herodot Kültür Merkezi’nde adeta bir savaş alanına döndü. AKP’li Meclis Üyesi Nevzat Kanber’in belediye hizmetlerine yönelik eleştirileriyle başlayan gerginlik, CHP’li Süleyman Nadir Ataman’ın sözleriyle zirveye ulaştı. Toplantı, mikrofonların kapatılmasına ve verilen araya rağmen kontrol altına alınamayan tartışmalarla kaosa sürüklendi.

ELEŞTİRİLERLE BAŞLADI, HAKARETLE ALEVLENDİ

Toplantıda söz alan AKP’li Nevzat Kanber, belediyenin hizmet politikalarını eleştirerek yönetimi hedef aldı. Kanber’in açıklamalarına CHP’li Meclis Üyesi Süleyman Nadir Ataman’dan sert bir yanıt geldi. Ataman, “Bodrum’dan memnun değillerse, Kayseri’ye gitsinler. Kayseri’deki insanların yarısı zaten Bodrum’da.” diyerek AKP’li üyeleri hedef aldı. Bu sözler, salonda tansiyonu bir anda yükseltti ve AKP sıralarından tepkiler çığ gibi büyüdü.

“BURASI BİZİM MEMLEKETİMİZ” ÇIKIŞI

Ataman’ın sözlerine karşılık AKP’li Halime Kaya Öztok, “Daha yeni taşındınız Bodrum’a. Yarın başka yerde bir fırsat çıkarsa oraya gidersiniz. Burası bizim memleketimiz!” dedi. Öztok’un bu çıkışı, tartışmayı kişisel bir boyuta taşıdı ve salondaki gerginlik iyice tırmandı.

MİKROFONLAR KAPANDI, KAOS BİTMEDİ

Gerginliğin kontrol edilemez hale gelmesi üzerine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, çareyi tüm meclis üyelerinin mikrofonlarını kapatmakta buldu. Ancak bu hamle, tartışmayı yatıştırmak yerine farklı bir boyuta taşıdı. Üyeler, mikrofonlar kapalıyken de sözlü atışmalarını sürdürdü. Seslerin birbirine karıştığı salonda, Mandalinci sonunda toplantıya 10 dakikalık ara vermek zorunda kaldı.