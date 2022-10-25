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Siyasette men edilen İmran Han yürüyüş düzenleyeceğini açıkladı

Siyasetten men edilen Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, 28 Ekim’de Lahor’dan başkent İslamabad’a yürüyüş başlatacağını duyurdu.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 20:52
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Siyasette men edilen İmran Han yürüyüş düzenleyeceğini açıkladı

Siyasette men edilen İmran Han yürüyüş düzenleyeceğini açıkladı
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Ulusal basındaki haberlere göre, Lahor'da basın toplantısı düzenleyen Han, 28 Ekim'de bu şehirden 11.00'de İslamabad'a yürüyüş başlatacağını ve ülke genelinde buna katılım olacağını duyurdu.

Han, ülke tarihindeki en büyük yürüyüşü düzenleyeceklerini belirterek, uyarılarına rağmen koalisyon hükümetinin erken seçimleri duyurmadığını söyledi.

Yürüyüşün barışçıl olacağını ve İslamabad'da parlamentonun ve bakanlıkların bulunduğu kırmızı bölgeye girmeyeceklerini dile getiren Han, şayet göstericilere karşı güç kullanılırsa bundan hükümetin sorumlu olacağını vurguladı.

Han, yürüyüşle halkın “hırsızların kölesi olup olmayacağına” karar verileceğini kaydetti.

BAŞKENTTE GENİŞ ÖNLEMLER ALINDI

Hükümet ise Han'ın yürüyüşüne karşı başkentte önlemleri artırıyor.

Göstericileri başkente sokmayacağını açıklayan koalisyon hükümeti, şehir genelinde 30 bin polisin konuşlandırılacağını belirtti.

Öte yandan şehrin giriş ve çıkışlarına yüzlerce konteyner yerleştirildi.

SİYASETTEN 5 YIL MEN KARARI

Pakistan Seçim Komisyonu, başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı gerekçesiyle eski Başbakan İmran Han’ı 21 Ekim’de siyasetten men etmişti.

Eski Adalet ve Hukuk Bakanı Azam Nazir Tarar, Han’ın 5 yıllığına siyasetten men edildiğini açıklamıştı.

İmran Han'ın avukatı Ali Zafer, 22 Ekim’de Seçim Komisyonunun kararına karşı İslamabad Yüksek Mahkemesine başvurduklarını söylemişti.

İslamabad Yüksek Mahkemesi Başkanı Athar Minallah, 24 Ekim’de Han'ın seçimlerde yarışabileceğini ve bunun için bir engel olmadığını kaydetmişti.

İMRAN HAN HÜKÜMETİ DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan’da parlamentoda 10 Nisan’da yapılan güven oylamasında 174 “hayır” oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif’in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan’da Meclis’te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti. (AA)

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