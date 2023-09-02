Siyasette nefret anketi. Hangi seçmen ne kadar nefret ediyor işte cevabı

MetroPOLL Araştırma, ağustos ayında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı. Anket kapsamında şirket, bin 801 seçmene "Şu an nefret ettiğiniz bir siyasetçi var mı" diye sordu.

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Siyasette nefret anketi. Hangi seçmen ne kadar nefret ediyor işte cevabı 1

MetroPOLL Araştırma şirketi, 'Türkiye'nin Nabzı' isimli araştırma serisinin ağustos ayı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 14-18 Ağustos tarihleri arasında 28 ilde gerçekleştirilen araştırma kapsamında, bin 801 vatandaşa "Nefret ettiğiniz bir siyasetçi var mı" sorusu soruldu. İşte 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde oy verdikleri partilere göre vatandaşların verdiği yanıtlar:

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Siyasette nefret anketi. Hangi seçmen ne kadar nefret ediyor işte cevabı 2

AKP: Yüzde 48.2: Evet Yüzde 45.8: Hayır Yüzde 6.0: Fikrim yok

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Siyasette nefret anketi. Hangi seçmen ne kadar nefret ediyor işte cevabı 3

CHP: Yüzde 55.5: Evet Yüzde 37.9: Hayır Yüzde 6.6: Fikrim yok

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Siyasette nefret anketi. Hangi seçmen ne kadar nefret ediyor işte cevabı 4

MHP: Yüzde 59.5: Evet Yüzde 39.9: Hayır Yüzde 0.6: Fikrim yok

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Siyasette nefret anketi. Hangi seçmen ne kadar nefret ediyor işte cevabı 5

İYİ PARTİ: Yüzde 52: Evet Yüzde 46: Hayır Yüzde 2: Fikrim yok

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Siyasette nefret anketi. Hangi seçmen ne kadar nefret ediyor işte cevabı 6

HDP/YSP: Yüzde 64.7: Evet Yüzde 31.6: Hayır Yüzde 3.7: Fikrim yok

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Siyasette nefret anketi. Hangi seçmen ne kadar nefret ediyor işte cevabı 7

YRP (Yeniden Refah Partisi): Yüzde 62.8: Evet Yüzde 34.9: Hayır Yüzde 2.4: Fikrim yok

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Siyasette nefret anketi. Hangi seçmen ne kadar nefret ediyor işte cevabı 8

ZAFER PARTİSİ: Yüzde 75.0: Evet Yüzde 13.9: Hayır Yüzde 11.1: Fikrim yok

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Siyasette nefret anketi. Hangi seçmen ne kadar nefret ediyor işte cevabı 9

TİP (Türkiye İşçi Partisi): Yüzde 48.0: Evet Yüzde 24.0: Hayır Yüzde 28.0: Fikrim yok

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Siyasette nefret anketi. Hangi seçmen ne kadar nefret ediyor işte cevabı 10

Diğer Partiler: Yüzde 52.5: Evet Yüzde 40.8: Hayır Yüzde 6.8: Fikrim yok.

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Siyasette nefret anketi. Hangi seçmen ne kadar nefret ediyor işte cevabı 11

Anket sonuçlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Ozer Sencar, "Seçmenlerin yarısı bir politikacıdan herhangi bir nedenle nefret ettiğini söylüyor. Bu psikolojik durum olumsuz bir eğilim gösteriyor. Yöneticilerin ve politikacıların dikkatine sunulur" dedi.

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