Siyasette nefret anketi. Hangi seçmen ne kadar nefret ediyor işte cevabı

MetroPOLL Araştırma, ağustos ayında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı. Anket kapsamında şirket, bin 801 seçmene "Şu an nefret ettiğiniz bir siyasetçi var mı" diye sordu.
MetroPOLL Araştırma şirketi, 'Türkiye'nin Nabzı' isimli araştırma serisinin ağustos ayı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 14-18 Ağustos tarihleri arasında 28 ilde gerçekleştirilen araştırma kapsamında, bin 801 vatandaşa "Nefret ettiğiniz bir siyasetçi var mı" sorusu soruldu. İşte 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde oy verdikleri partilere göre vatandaşların verdiği yanıtlar:
Anket sonuçlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Ozer Sencar, "Seçmenlerin yarısı bir politikacıdan herhangi bir nedenle nefret ettiğini söylüyor. Bu psikolojik durum olumsuz bir eğilim gösteriyor. Yöneticilerin ve politikacıların dikkatine sunulur" dedi.