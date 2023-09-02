Siyasette nefret anketi. Hangi seçmen ne kadar nefret ediyor işte cevabı

Anket sonuçlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Ozer Sencar, "Seçmenlerin yarısı bir politikacıdan herhangi bir nedenle nefret ettiğini söylüyor. Bu psikolojik durum olumsuz bir eğilim gösteriyor. Yöneticilerin ve politikacıların dikkatine sunulur" dedi.