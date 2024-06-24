‘Siyasi baskı yoksa bu gelişmelerin sorumlusu kimdir?’ Tuğrul Türkeş’e Sinan Ateş’in eşinden yanıt

Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in oğlu ve AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Sinan Ateş suikastı hakkında gerçekleştirdiği açıklamada MHP’ye sahip çıkmış ve "Babamın partisi ile cinayet özdeşleştirilemez" ifadesini kaydetmişti.

Türkeş’in MHP’ye sahip çıkan açıklamalarına, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten yanıt geldi. Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Biz de tam 18 aydır şunu söylüyoruz: Suç şahsidir. Bu suça karışan her kim varsa mevki makam gözetilmeksizin yargı önüne çıkarılmalı, çıkarılmasının önü açılmalıdır. Kim suçlu, kim suçsuz buna BAĞIMSIZ yargı karar vermelidir” ifadelerini kullandı.

Ateş, Sinan Ateş suikastından sonra yaşanan gelişmeleri paylaşarak Türkeş’e, “Eğer bir siyasi baskı yoksa soruşturmaya bir müdahale olduğunu açıkça gözler önüne seren gelişmelerin sorumlusu kimdir?” sorusunu yöneltti.

“Bu suçluları koruyan siyasi bir güç mevcut değilse karşımızda bir cumhuriyet savcısının resmî yazı olmadan ulaşamayacağı bilgilere bir Whatsapp mesajıyla ulaşabilen, işlediği cinayete emniyet mensuplarını karıştırabilen, yargıya müdahale gücüne sahip kapsamlı bir suç örgütü olduğu düşüncesi kuvvet kazanmaktadır.” açıklamasında bulunan Ateş, soruşturmadaki karanlık elin ortaya çıkarılmasının birçok soru işaretinin giderilmesine yeteceğini vurguladı.

TUĞRUL TÜRKEŞ NE DEMİŞTİ?

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu ve AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Sinan Ateş suikastı hakkında konuşmuş ve "Türk milliyetçiliği bu meselenin bir tarafı ve/veya paydaşı değildir" ifadesini kullanmıştı.

"Milliyetçi Hareket Partisi (Babamın Partisi) böyle bir suçla ve onu işleyen bireysel suçlularla özdeşleştirilemez. Kantara çıkartılmak istenen Türk Milliyetçiliği ve MHP kurumsal kimliği değil; ağır işleyen hukuk sistemimiz ve ona köstek olanlar olmalıdır. Keza Cumhur İttifakı ve onun değerli yöneticileri de bu kirli suç organizasyonlarından varestir.” ifadelerini kaydeden Türkeş, muhalefete bu kargaşadan ekmek çıkmayacağını söylemişti.

Suçluların hak ettikleri şekilde yargılanması gerektiğini ifade eden Türkeş, “1 Temmuz 2024 günü bu davayı bahane ederek ülkeyi karıştırmak isteyenlere, siyaset üretmedikleri için kaostan medet uman tükenmiş siyasetçilere, ideolojiden uzak ama kendini ideolojik göstermek isteyen gangsterlere, ülkenin yönetimine çomak sokma heveslilerine duyurulur" açıklamasını yapmıştı.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Ayşe Ateş, ölüm tehditleri aldığını duyurmuş ve infaz edilmesi için kendisine haber geldiğini söyleyen bir kişinin mesajını ifşa etmişti. Ayşe Ateş’in bir sosyal medya paylaşımının altına, Orhan Ayçin isimli bir kişi, “Senin infazın için bize haber geldi, reddettik. Özelden yaz Ayşe Hanım” söylemini yazmıştı. Ateş, gelen mesaj hakkında, “Olamaz, diyemiyorum çünkü Sinan için de kapı kapı katil aradılar. Daha önce bağlandıkları canlı yayınlarda, Sinan’ın da bana hayattayken aktardığı bu gerçeği iddia eden kişileri de gizli tanık olmaya davet ediyorum.” açıklamasında bulunmuştu.

BURAK BEKİROĞLU’NUN PAYLAŞIMLARINI İFŞA ETMİŞTİ

Ayşe Ateş, sosyal medyada kendisine yönelik tehdit mesajları yayınlayan Burak Bekiroğlu isimli şahsın, paylaşımlarını silmesi üzerine şahsın paylaşımlarını yayınlamış ve “Bu paylaşımların hesabını yargı önünde vereceksin. Paylaşım silerek yargıdan kurtulmak yok” demişti.

Ateş, “Size boyun eğmeyeceğim! Burak Bekiroğlu olaydan yeni haberdar olan vatandaşlarımıza karşı “Ben ne dedim ki Ayşe Ateş benimle ilgili paylaşım yaptı?” fotoğrafı vermek için sildiğin bu paylaşımların hesabını yargı önünde vereceksin. Paylaşım silerek yargıdan kurtulmak yok. Bu saatten sonra kimi nereye gömeceğini bu ülkenin şerefli savcılarına anlatırsın.” ifadelerini kaydetmişti.