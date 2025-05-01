Siyasi isimlerden '1 Mayıs' mesajları

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Siyasi isimlerden '1 Mayıs' mesajları

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle siyasi parti liderlerinden kutlama mesajları geldi. Parti liderleri, emekçilerin bayramını sosyal medya hesaplarından kutladılar.

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı nedeni ile İstanbul abluka altına alındı. Ekipler kutlamaların ana adresi olan Kadıköy'de yoğun güvenlik önlemleri aldı. İstanbul'da Taksim'e doğrudan veya dolaylı olarak çıkan bütün yollar kapatıldı. 1 Mayıs nedeni ile siyasi isimler de kutlama mesajlarını yayımlamaya devam ediyor.

"YA ADALET, YA SEFALET"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ya adalet, ya sefalet" sloganıyla bir görsel paylaştı.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: ALIN TERİYLE KAZANAN…

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Alın teriyle kazanan, helal ekmeğiyle varlık mücadelesi veren emekçilerimizin #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum." diye yazdı.

ERBAKAN'DAN KUTLAMA MESAJI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı. Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

Emekçinin hakkını gözeten, işçisine tarihi maaş zammını rekorla veren tek anlayış, Milli Görüş’tür. Merhum Erbakan Hocamızın 54. Hükümette ortaya koyduğu bu duruş, bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Alın terinin, emeğin ve kardeşliğin günü olan 1 Mayıs’ı en içten dileklerimle kutluyor, tüm emekçi kardeşlerime esenlikler diliyorum. #1Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun.

“EMEĞİN, DAYANIŞMANIN, ADALETİN VE EŞİTLİĞİN GÜNÜ”

Mansur Yavaş, “Bugün; emeğin, dayanışmanın, adaletin ve eşitliğin günü… İnsanca yaşamak, güvenceli çalışmak, adil bölüşmek herkesin hakkı. Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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