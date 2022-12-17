﻿Siyasi karar; AKP'ye ve Erdoğan'a zarar yazar

Tarih: 18 Ekim 2022

Adaletin sarayı var sarayın adaleti yok…

Türkiye'de yaşanan olumlu her şeyin nedeni: Recep Tayyip Erdoğan…

Yasama, Yürütme ve Yargı dünya demokrasilerinde şöyle tanımlanır ve uygulanır:

-Kuvvetler Ayrılığı…

Yasama, Yürütme ve Yargı Türkiye'de şöyle tanımlanır ve uygulanır:

-Tek kişiye bağlanan; Kuvvetler Birliği...

Tarih: 9 Kasım 2022

Süleyman Soylu'ya yanıt vermesine rağmen Ekrem İmamoğlu'na "kurul halinde çalışan YSK'ya hakaret etti" iddiası ile suç duyurusunda bulunulmuştu.

Davaya bakan 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin hâkimi Hüseyin Zengin, Haziran 2022'de, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun yaz kararnamesiyle, tayin zamanına daha 2,5 yıl varken Samsun'a sürüldü.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun başkanı kim?

-Adalet Bakanı Bekir Bozdağ...

Anlaşıldı ki hukuki değil siyasi bir sürgün yaşandı.

Eşi hamile olan Hüseyin Zengin de durumdan rahatsız olmuş olacak ki HSK'ya itiraz etti. Zira hiçbir gerekçe bu atamayı karşılamıyordu. Hadi birinci sebep gösterilse, bunun için bile somut delillerin olması gerekiyordu.

Zengin'in, güvendiği kimi hâkim ve savcılara neler anlattığını öğrendim. Şunları söylüyordu:

"Ben de hükümete destek veriyorum. Hatta eşim, hükümetin desteklediği 2 Nolu Baro'da çalışıyor. Ancak ben hâkimim. Tarafsızlığımı korumak zorundayım. Buna rağmen bazı savcılar aracılığıyla, İmamoğlu'na iki yıldan fazla ceza vererek, onu siyasi yasaklı hale getirmem telkin edildi. Bu suçlara ilişkin daha önce verilmiş kararları inceledim.

Vicdani olarak, böyle bir cezanın adaletsiz olacağını gördüm. İmamoğlu hakkında, asgari sınırdan ceza verip, hükmün açıklamasını ertelemenin en doğrusu olacağına karar verdim. Bunu birkaç kişiye de söyledim. Durumdan haberdar olan ve adliyeyi yöneten bir isim, hükümetle görüşerek atamamı yaptırdı."

Değerli okurlarım,

Yargının siyasileştirdiğinin somut ve net örneği işte tam da budur.

AKP iktidarının amacı 11 Kasım'da ya da sonrasında yapılacak yargılamalar sonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu görevden uzaklaştırmaktır.

AKP iktidarının amacı: Bu yasak sonucunda belediye meclisi AKP ve MHP çoğunluğu ile AKP'li Tevfik Göksu'yu İBB'ye atanmış belediye başkanı yapmaktır.

AKP de Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul seçimlerini kaybetmeyi hâlâ hazmedemediler.

Yasakları kaldırmayı vaat eden AKP, tek adam rejimi ile hukuku şöyle mahvetti:

-Siyasi yargı, siyasi yasak...

Tarih: 11 Kasım 2022

Parti devleti olunduğunun tescilidir…

Kemal Kılıçdaroğlu bir yandan Türkiye'nin gündemini belirlerken diğer yandan 5 lider ile iki önemli başarı için güç birliğini pekiştiriyor.

-6 liderin adayı olarak 13. cumhurbaşkanının seçilmesi,

-6 partinin Meclis'te 400'ün üzerinde sandalye kazanması…

Kılıçdaroğlu'nun bu ay sonu Almanya ziyaretinden sonra yapacağı çok önemli açıklamanın içeriği de en az Türban Yasası önerisi kadar önemlidir.

Güçlendirilmiş Parlamenter Rejim için,

Tam demokrasi için,

Bağımsız Türkiye için ayağa kalk Türkiye'm…

Değerli okurlarım,

Eski TBMM Başkanı duayen siyasetçi ve hukukçu Hüsamettin Cindoruk yerel seçimleri şöyle nitelemişti:

-"Parlamenter demokrasinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden intikamı…"

Tarih: 28 Mart 2019

Yer: Ankara'nın Elmadağ ilçesi

Konu: AKP mitingi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cindoruk'a dedi ki;

-"Be ahmak…"

Erdoğan'ı durdurmak ne mümkün? Devam etti;

-"Neyin intikamı? Bunların beyni sulanmış.

-Bu ifadeleri kullananlara yargıda gereken dersi vereceğiz…"

Değerli okurlarım,

-Ahmak var,

-Yargı ile ders verme var…

Yargı+AKP+Tek Adam Rejimi+Erdoğan, işte budur…

Recep Tayyip Erdoğan, "Ahmak" derse serbest,

Süleyman Soylu "Ahmak" derse serbest,

Ekrem İmamoğlu "Ahmak" derse mahkûmiyet ve doğru siyasi yasak…

Bitmedi;

Soylu defalarca, yazılı ve sözlü olarak CHP liderine, "Şerefsiz" dedi mi? Dedi…

CHP anayasa ve yasalara göre resmî bir parti değil mi? Evet.

15 milyon seçmeni ki aileleri ile en az 30 milyonluk bir aile değil mi? Evet…

Ey Cumhuriyet Savcıları neredesiniz?

Hanginiz bir kamu davası açtınız?

Hiç biriniz açamadınız…

Yazıklar olsun…

Değerli okurlarım,

Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin söylemlerini bir cumhuriyet savcı çıkartsa her halde yüzlerce dava açar…

Ekrem İmamoğlu davasına gelince;

-Siyasi karar, AKP'ye zarar yazar,

-Siyasi karar, Erdoğan'a zarar yazar,

-Siyasi karar, MHP'ye zarar yazar,

-Siyasi karar, Bahçeli'ye zarar yazar…

Millet siyasi iradesini yok sayan her siyasetçiyi sandığa gömer…