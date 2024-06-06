Siyasi liderlere Serdar Ortaç’ın şarkısını söylettiler

Yapay zeka yine akıl almaz bir olaya imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seslerini kullanarak yapılan klip herkesi şaşkına çevirdi.

Liderlerin görüntüleri de kullanılarak hazırlanan klipte Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli, Özel ve Kılıçdaroğlu’na Serdar Ortaç’ın şarkısını Poşet’te bölümler söylettiler. Son zamanlarda çok popüler olan yapay zeka ile şarkı söyletme tekniği AI Cover'ın kullanarak hazırlanan bu klibi kimin hazırladığı ise henüz bilinmiyor.