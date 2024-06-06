Siyasi liderlere Serdar Ortaç’ın şarkısını söylettiler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Siyasi liderlere Serdar Ortaç’ın şarkısını söylettiler

Sonunda bu da oldu. Yapay zeka ile siyasi liderlere Serdar Ortaç’ın şarkısını söylettiler.

Yapay zeka yine akıl almaz bir olaya imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seslerini kullanarak yapılan klip herkesi şaşkına çevirdi.

lidoooo.jpg

Liderlerin görüntüleri de kullanılarak hazırlanan klipte Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli, Özel ve Kılıçdaroğlu’na Serdar Ortaç’ın şarkısını Poşet’te bölümler söylettiler. Son zamanlarda çok popüler olan yapay zeka ile şarkı söyletme tekniği AI Cover'ın kullanarak hazırlanan bu klibi kimin hazırladığı ise henüz bilinmiyor.

Son Haberler
Yerin kulağı var atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Yerin kulağı var atasözünün anlamı nedir?
Hikmet Karaman bakın nerede ortaya çıktı Spor
Hikmet Karaman bakın nerede ortaya çıktı
Yemeyenin malını yerler atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Yemeyenin malını yerler atasözünün anlamı nedir?
Fenerbahçe'ye Güney Koreli golcü. Mourinho istedi Spor
Fenerbahçe'ye Güney Koreli golcü. Mourinho istedi
Avrupa zorunlu askerlikle baş edebilir mi Dünya
Avrupa zorunlu askerlikle baş edebilir mi
Basın Kartı Yönetmeliğinde değişiklik! Resmi Gazete’de yayımlandı Gündem
Basın Kartı Yönetmeliğinde değişiklik! Resmi Gazete’de yayımlandı
Alevli gecede mahalleli tekme yumruk birbirine girdi Gündem
Alevli gecede mahalleli tekme yumruk birbirine girdi