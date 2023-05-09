Siyasi liderlerin burçları ortaya çıktı

Türkiye'deki siyasi liderlerin burçları ve özellikleri ortaya çıktı. Bakın hangi lider hangi burçta...

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Siyasi liderlerin burçları ortaya çıktı 1

Editör: Bengü Zorlu

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Siyasi liderlerin burçları ortaya çıktı 2

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu- Yay burcu

Yay burcu insanları içtenlikleri ve iyimser yaşam görüşleri ile tanınırlar. Gençliklerinde dikkatsiz, heyecanlı ve geleneklere aykırı davranışlar içinde olsalar da, geçmiş yanılgılarından en çok ders alan kişiler bu burçtan çıkar. Özgürlüklerine aşırı düşkündür.

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Siyasi liderlerin burçları ortaya çıktı 3

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener- Yengeç burcu

Yengeç burcu olan kişiler duygusallıkları ve de duyarlılıkları ile tanınırlar. Ayrıca bu kişiler genel manada çevresinde yer alan her insandan hassasiyeti beklerler. İyi günlerinde neşeli, mutlu, iyi kalpli, yardımsever, çok düşünceli ve de anlayışlı kişiler olmaktadırlar.

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Siyasi liderlerin burçları ortaya çıktı 4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Balık burcu

Balık burcu olan kişiler genel olarak sabırlı, eli açık ve de duyarlılardır. Bu kişilerin her daim büyük bir inandırma yetenekleri bulunmaktadır. Her çevreye kolay bir şekilde ayak uydurabilirler.

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Siyasi liderlerin burçları ortaya çıktı 5

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce- Boğa burcu

Bireysel ilişkiler konusunda son derece güvenilir olan Boğa'lar, insanlara yardım etmekten hoşlanırlar. Yaşamları boyunca güven ararlar ve bu yüzden kendilerini riske atmazlar. Amaçladıkları işler konusunda gösterdikleri sabır, bazen diğer kişileri çatlatacak boyutlarda olabilir.

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Siyasi liderlerin burçları ortaya çıktı 6

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu- Balık burcu

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Siyasi liderlerin burçları ortaya çıktı 7

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ- Balık burcu

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Siyasi liderlerin burçları ortaya çıktı 8

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan-Koç burcu

Cesareti sayesinde atılgan olan koç burcu her zaman ön planda olmayı sever. Liderdir. Bir koç burcu lider özelliğiyle bilinir. Zodyak'ın ilk burcu olan koç burcu liderlik yapılarıyla ön plandadır.

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Siyasi liderlerin burçları ortaya çıktı 9

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan- Akrep burcu

Akrep burcu olan kişiler genelde ukala ve kendini beğenmiş olan insanları sevmezler ve onları aşağılayarak hadlerini bildirmeye çalışırlar. Akrep burcu olan kişiler genel olarak kendi bildiklerini okuyan kişiler olup uzlaşmaya yanaşmazlar.

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Siyasi liderlerin burçları ortaya çıktı 10

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş- Yengeç burcu

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Siyasi liderlerin burçları ortaya çıktı 11

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli- Oğlak burcu

Oğlaklar ciddilikleri, tutuculukları ve güçlü iradeleri ile tanımlanırlar. Çalışkanlıkları ile kolaylıkla başkalarının saygısını kazanırlar.

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Siyasi liderlerin burçları ortaya çıktı 12

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu- İkizler burcu

Gezmeyi, seyahati sever, hareketli, değişken bir hayatı tercih eder. Aşktan çabuk sıkılabilir, sadakat konusunda çok beklenti içinde olmamak gerekir, zira sürekli değişim arar hayatında. Zorlu durumlar karşısında pratik çözümleriyle yol göstericidir.

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Siyasi liderlerin burçları ortaya çıktı 13

Vatan Partisi Genel Başkan Doğu Perinçek- İkizler burcu

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Siyasi liderlerin burçları ortaya çıktı 14
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