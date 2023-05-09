Siyasi liderlerin burçları ortaya çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener- Yengeç burcu

Yengeç burcu olan kişiler duygusallıkları ve de duyarlılıkları ile tanınırlar. Ayrıca bu kişiler genel manada çevresinde yer alan her insandan hassasiyeti beklerler. İyi günlerinde neşeli, mutlu, iyi kalpli, yardımsever, çok düşünceli ve de anlayışlı kişiler olmaktadırlar.