Siyasi liderlerin burçları ortaya çıktı

Türkiye'deki siyasi liderlerin burçları ve özellikleri ortaya çıktı. Bakın hangi lider hangi burçta...
Editör: Bengü Zorlu
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu- Yay burcu
Yay burcu insanları içtenlikleri ve iyimser yaşam görüşleri ile tanınırlar. Gençliklerinde dikkatsiz, heyecanlı ve geleneklere aykırı davranışlar içinde olsalar da, geçmiş yanılgılarından en çok ders alan kişiler bu burçtan çıkar. Özgürlüklerine aşırı düşkündür.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener- Yengeç burcu
Yengeç burcu olan kişiler duygusallıkları ve de duyarlılıkları ile tanınırlar. Ayrıca bu kişiler genel manada çevresinde yer alan her insandan hassasiyeti beklerler. İyi günlerinde neşeli, mutlu, iyi kalpli, yardımsever, çok düşünceli ve de anlayışlı kişiler olmaktadırlar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Balık burcu
Balık burcu olan kişiler genel olarak sabırlı, eli açık ve de duyarlılardır. Bu kişilerin her daim büyük bir inandırma yetenekleri bulunmaktadır. Her çevreye kolay bir şekilde ayak uydurabilirler.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce- Boğa burcu
Bireysel ilişkiler konusunda son derece güvenilir olan Boğa'lar, insanlara yardım etmekten hoşlanırlar. Yaşamları boyunca güven ararlar ve bu yüzden kendilerini riske atmazlar. Amaçladıkları işler konusunda gösterdikleri sabır, bazen diğer kişileri çatlatacak boyutlarda olabilir.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu- Balık burcu
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ- Balık burcu
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan-Koç burcu
Cesareti sayesinde atılgan olan koç burcu her zaman ön planda olmayı sever. Liderdir. Bir koç burcu lider özelliğiyle bilinir. Zodyak'ın ilk burcu olan koç burcu liderlik yapılarıyla ön plandadır.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan- Akrep burcu
Akrep burcu olan kişiler genelde ukala ve kendini beğenmiş olan insanları sevmezler ve onları aşağılayarak hadlerini bildirmeye çalışırlar. Akrep burcu olan kişiler genel olarak kendi bildiklerini okuyan kişiler olup uzlaşmaya yanaşmazlar.
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş- Yengeç burcu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli- Oğlak burcu
Oğlaklar ciddilikleri, tutuculukları ve güçlü iradeleri ile tanımlanırlar. Çalışkanlıkları ile kolaylıkla başkalarının saygısını kazanırlar.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu- İkizler burcu
Gezmeyi, seyahati sever, hareketli, değişken bir hayatı tercih eder. Aşktan çabuk sıkılabilir, sadakat konusunda çok beklenti içinde olmamak gerekir, zira sürekli değişim arar hayatında. Zorlu durumlar karşısında pratik çözümleriyle yol göstericidir.
Vatan Partisi Genel Başkan Doğu Perinçek- İkizler burcu