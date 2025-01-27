Siyasi, mesleki ve vicdani sorumluluk

1968 doğumlu Mehmet Nuri Ersoy 1991’de 23 yaşında iken ikiz kardeşi Murat Ersoy ile Ersoy Turistik Servisleri adlı şirketi kurarak turizm sektörüne girdi.

Tam 34 yıldır turizm sektöründeler.

1999’da Voyage Hotels Group, 2001’de Didim Tur ve 2004’te eski adı Atlas jet olan Atlas Global’i 2004’te satın aldılar. Murat Ersoy 2012’de Atlas Global’i alarak ayrıldı.

Mehmet Nuri Ersoy 10 Temmuz 2018’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kültür ve Turizm Bakanı olarak atandı.

Tam 7 yıldır hem ticari faaliyet yaparak turizm sektörünün için de hem de Erdoğan’ın emrinde Turizm Bakanlığı yapıyor.

Utanmadan, sıkılmadan yandaş CNN Türk televizyonunda fırıldak yandaş Ahmet Hakan’a konuk oldu.

Bakanlığının sorumsuzluğunu savunmaya çalıştı.

Baktım ki;

Kartalkaya yangın faciasının Türk Turizm’ine çok büyük darbe vuracağının farkında bile değil.

Ersoy, Turizm Bakanı olarak hukuki mevzuatı eksiksiz hale getirmek senin görevindir.

Belediye imiş, itfaiye imiş bırak bu palavraları.

Turizm işletmecisi ve otel sahibi olarak 7 yıldır bakan olarak yan gelip yattın mı?

Mevzuattaki eksikleri belirleyip yetkili ve sorumlu kurum ve kuruluşların uyacakları kuralları eksiksiz olarak yasa ve yönetmelik çıkartarak neden düzeltmedin.

Turizm sektörünün idari ve hukuki eksiklerini neden umursamadı?

Ancak, sahibi olduğu MRA Turizm ve Otel İşletmeciliği A.Ş'ye Bodrum'un Türkbükü beldesinde 5 yıldızlı ve 870 yataklı bir otel yapımı için 2 milyar 350 milyon lira teşvik almayı ihmal etmedin.

25 dönüm arazisi olan otelini nitelikli doğal koruma alanı olarak tescil edilmiş alana kurdun.

Yanı başında hassas statüde olan ormanı bile dikkate almadın.

Hep bana Rab bana diyeceğine turizm sektöründe kangren olmuş denetim eksiklerini neden tamamlamadın?

Erdoğan seni servetine servet kat diye mi bakan yaptı?

Mehmet Nuri Ersoy;

Turizm sektörünün işletmecisi olarak sorumlusun.

Hukuki olarak sorumlusun.

Siyasi olarak sorumlusun.

Vicdani olarak sorumlusun.

Bu sorumluluklarını üstünden atamazsın.

Kartalkaya faciası için “yetkisizim, sorumsuzum” diyemezsin.

“Mevzuatta eksik var” bahanesine sığınamazsın.

Çünkü bu eksikleri tamamlamak senin anayasal görevindir.

Ülkemizde bir günlük yas ilan edilmesinden de hiç mi utanmadın?

79 vatandaşımızın cayır, cayır yanması da vicdanını hiç mi sızlatmadı?

Erdoğan turizm sektörüne darbe vur diye mi seni bakan yaptı?

Mehmet Nuri Ersoy, Erdoğan’dan affını iste.

Bakanlık koltuğuna layık değilsin.

Değerli okurlarım,

Yarın meclis açılıyor. Muhalefetin tavrını araştırdım.

Yeni Yol meclis grup başkan vekili Selçuk Özdağ muhalefet partilerinin Kartalkaya yangın faciası konusunda meclis araştırma komisyonu kurulması için ayrı ayrı önerge verdiklerini belirterek şunları söyledi;

“AKP bütün bu önergeleri birleştirip tek önerge yapıp komisyon kuralım diyor. Biz ise hayır her partinin önergeleri ayrı ayrı okunsun ve AKP ile MHP reddetsin diyoruz.

Son olarak da AKP önergesi okunsun.

Yeni Yol, CHP, İYİ ve DEM olarak olumlu oy verip komisyon kurulmasına onay verelim diyoruz.

Böylece sorumsuz iktidar ve sorumlu muhalefet tablosu ortaya çıksın millet de görsün diyoruz.”

Muhalefet partilerinden farklı düşünüyorum.

Yapmaları gereken Mehmet Nuri Ersoy’u Yüce Divan’a göndermek amacıyla Meclis Soruşturma Komisyonu kurulması için önerge vermektir.

Bu komisyon için 360 milletvekilin oy vermesi gerekir.

AKP ve MHP milletvekilleri eğer reddederlerse ölen 79 vatandaşın günahları onların boyunlarına asılsın.

Muhalefet anlaşıldı ki iktidar ile güç mücadelesi yapmayı planlıyor.

Bakan Ersoy’u yüce divana göndermeyi düşünmüyor.

Böyle iktidara böyle muhalefet…