Siyasi Parti lideri Remzi Çayır hastaneye kaldırıldı! Başdanışmanından Yeniçağ'a kritik açıklamalar...

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır hastaneye kaldırıldı. Partinin Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada Çayır’ın sağlık durumunun kontrol altında olduğu bildirildi.

"GIDA ZEHİRLENMESİ İLE BAŞLADI"

Yeniçağ Gazetesi muhabiri Süleyman Çay'a konuşan Çayır'ın başdanışmanı Hakkı Altuntaş, "Sözcü TV dönüşü karayolunda gıda zehirlenmesi ile başladı. 2 gün boyunca serumlar verildi. Vucudu kaldıramadı ve hastaneye yatırıldı" ifadelerini kullandı.

Altuntaş,TOBB Hastanesi'ne tedavi gören Çayır'ı İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun ziyaret edeceğini açıkladı.

Çayır'ın koruması ise "Tetkikler yapılıyor. Gıda zehirlenmesi olduğu düşünülüyor" dedi.

Milli Yol Partisi’nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Milli Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Remzi Çayır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır.

Genel Başkanımızın durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin seyri yakından takip edilmektedir.

Kamuoyuna gelişmeler düzenli olarak aktarılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

REMZİ ÇAYIR KİMDİR?

1959 yılında Kahramanmaraş Abbaslar köyünde dünyaya geldi. 12 Eylül 1980 darbesi öncesi Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde öğrenciyken ülkücü faaliyetleri nedeniyle 1979 yılında tutuklanarak cezaevine girmişti.

Cezaevinde Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni tamamladı. 1991 yılında cezaevinden çıktı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte Milliyetçi Çalışma Partisi'nden istifa edenlerin kurduğu BBP'nin kuruluş sürecinde yer alan önemli isimler arasında olmuştu.

2014 yılı yerel seçimlerinde BBP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu.

25 yıl BBP Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyeliği görevini yaptıktan sonra partiden ayrılmıştı.

BBP'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra silahlı suikast girişimine uğramıştı.

Bir süre Milli Yol Hareketi sözcülüğünü yaptıktan sonra Milli Yol Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı oldu.

Remzi Çayır, Koğuş Türkiye Koğuş Dünya ve Onlar Diridirler Zerafetin Fal Çiçekleri, Adım Yeşil, Onlar Diridirler, Koğuş Türkiye, Koğuş Dünya, Mamak Mapushanesi, Gel Dedin Geldim İşte, Diktatörü Gördüm, İşkenceyi Yaşadım, Alperenlerin Davası kitaplarını kaleme aldı.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili davaya katılan Çayır, suikast davası açılmamasını eleştiren isim olmuştu.