Siyasi parti liderinden Ağıralioğlu’na sürpriz ziyaret

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nu ziyareti sonrasında, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyona ilişkin, "Gerçekten işin özünü anlatabilecekleri, bilgi verebilecekleri, konuyu gerçek anlamda iyi niyetli bir istişare zemininde sunabilecekleri bir yapı oluşursa ve bizim buna bu samimiyete kanaatimiz oluşursa o zaman böyle bir komisyona olumlu da bakabiliriz" dedi.

Ağıralioğlu da "Komisyon konuşuluyor, 'güzel' diyorlar. Terörsüz Türkiye ifade ediliyor, güzel diyorlar. Terörsüz Türkiye'yi daha DEM Parti'ye söylettiremediler. O yüzden bu sürecin romantik taraflarıyla kaybedecek zamanımız yok" diye konuştu.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nu, parti genel merkezinde ziyaret etti. Ağıralioğlu ve parti yöneticileri, Babacan ve beraberindeki heyeti kapıda karşıladı. Bir saat 20 dakikalık görüşmenin ardından, Babacan ve Ağıralioğlu, basın açıklaması yaptı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Babacan'ın, hayırlı olsun ziyareti için geldiğini belirterek, "Hoş geldiler, şeref verdiler. Memleket meseleleri malum. Siyasetçiler bir araya geldi mi illaki memleket meselesi konuşacaklar. Memleketin durumunu, Ortadoğu'yu, ekonominin durumunu, memleketimizin yarınlarını da bu vesileyle istişare ettik. Nazik ziyaretler için ve Sayın Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Anahtar Parti'nin hem kuruluşu için hem ilk büyük kongreleri için hem de genel merkezleri için bir hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade etti. Türkiye'nin sorunlarının gittikçe büyüdüğünü, özellikle 2017-2018'den bu yana ülkedeki her alanda sıkıntıların arttığını kaydeden Babacan, "Bu sorunları çözemeyen hatta kendisi yeni sorun üreten bir iktidarın artık değişme zamanı, artık yeni bir yönetimin işbaşına gelme zamanı geldi, geçti" ifadelerini kullandı.

"BİRLEŞİK, BÜTÜNLEŞİK MUHALAFET, AYRI CEPHE, MASA FALAN GİBİ BİR GÜNDEMİMİZ YOK"

Babacan ve Ağıralioğlu, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nun, "bütünleşik muhalefet" açıklamasıyla ilgili soru üzerine Yavuz Ağıralioğlu, şunları ifade etti:

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"Türkiye'de ne yapacağımızın, ne yapmayacağımızın muhasebe edilebileceği önümüzde kudretli bir iktidarın 23 yıllık deneyimi var. Mevzumuz, seçim galibiyeti değil, ülkemizin geleceğini inşa etmek, kurtarmak. Mevzumuz, iktidara karşı galip olmak değil, mevzumuz, Türk milletine güçlü yarınlar hediye edebilmek. O yüzden şu anda birleşik, bütünleşik muhalafet, ayrı cephe, masa falan gibi bir gündemimiz yok. Ülkenin büyük potansiyeline yürüme hassasiyeti taşıyoruz. İktidar, iktidar kalmak için memleket sorunu çözmek yerine 'Cumhuriyet Halk Partisi geliyor' korkusu vermeyi tercih ediyor. Ana muhalefet de pratik olarak bunun karşısında, 'Bizim arkamızda hizalanmazsanız iktidar kalır' korkusunu yönetmeye çalışıyor. Yani 'CHP gelir ha' diyenlerle 'AK Parti kalır ha' diyenler arasına seçmen sıkıştırılmak isteniyor. Dolayısıyla biz, 'memleketin yetişmiş evlatları var, hiçbir şey de olmaz ha' diyen taraftayız."

"BİRAZ DAHA DETAYINI ANLAMAMIZ LAZIM YORUM YAPABİLMEK İÇİN"

Ali Babacan ise aynı soruya, "Siyasi partiler arasında diyalog ayrı bir şeydir, işbirliği ayrı bir şeydir. Biz prensip olarak, DEVA Partisi olarak tüm siyasi partilerle diyalog içinde olmayı, birbirimizi anlamak ve birbirlerimizin görüşlerini karşılıklı istişare edebilmek için temas halinde olmayı çok kıymetli görüyoruz. İşbirliğinin bir çerçevesi olur, bir amacı olur, bir ilke birliği olur, bir değer birliği olur. Dolayısıyla 'bütünleşik muhalefet' gibi bir kavram üzerinden, ne olduğunu tam bilmediğimiz, anlamadığımız bir kavram üzerinden bu soruya cevap vermemiz mümkün değil. Sadece manşetler üzerinden, başlıklar üzerinden bir yorum yapmayı ben doğru bulmuyorum. Biraz daha detayını anlamamız lazım yorum yapabilmek için. Nedir bu 'bütünleşik' kavramı?" yanıtını verdi.

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"Bir şeyin kapalı kapılar arasında kalmasındansa milletin vekillerinin huzurunda konuşulması iyidir"

İki genel başkan, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyona ilişkin soruları da yanıtladı.

Yavuz Ağıralioğlu, süreci hala izlediğini belirterek, şunları söyledi:

"Baştan itibaren millet adına daha önce tecrübe edilmiş ve bedeli millete ödetilmiş hatalar adına kaygılanma hakkımızı kullandık. Devletimiz, milletimiz için kaygılarımızı, hükümetin siyasi olarak bir şeye niyetlenip, hedef koyup ulaşamamasından, beceriksizlikten kaynaklanan kaygılarımızı hep hassasiyetle ifade ettik. Şeffaflık talebimiz vardı. Komisyon konuşuluyor, güzel diyorlar. 'Terörsüz Türkiye' ifade ediliyor, güzel diyorlar. 'Terörsüz Türkiye'yi daha DEM Parti'ye söylettiremediler. O yüzden bu sürecin romantik taraflarıyla kaybedecek zamanımız yok. Cevaplarını verirler, bizim kaygılarımız yersiz olur. Deriz ki, 'Allah'a hamdolsun, kaygılarımız boşa düştü, çok şükür memleket huzur buldu.'

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Meclis'te Komisyon konuşulması, konuşulmamasından iyidir, konuşulsun. Bir şeyin kapalı kapılar arasında kalmasındansa milletin vekillerinin huzurunda konuşulması iyidir. Ama konuşabileceğimiz zeminin işte milletin gözünün önünde hesap verilebilirlikte buluşması lazım."

"KOMİSYON SADECE BİR FİKİR AŞAMASINDA, NASIL OLACAĞI BELLİ DEĞİL"

Ali Babacan ise şunları kaydetti:

"Eğer komisyon gerçekten bu meselenin özlü bir şekilde tartışılacağı, istişare edileceği ve geniş toplum kesimlerine biraz da sahiplendirileceği bir komisyonsa, komisyonun mekanizmasının, yapısının da buna göre kurulması lazım dedik. Komisyon gerçekten içerikli olarak konuları tartışabilecekse, bu komisyona devlet birimleri gelip bilgi verecekse ki bu kapalı oturumlarla yapılabilir, yani mesele güvenlik meselesi ise bazen işin tabiatı gereği çok böyle her şey kameraların önünde olmayabiliyor, gerçekten işin özünü anlatabilecekleri, bilgi verebilecekleri, konuyu gerçek anlamda iyi niyetli bir istişare zemininde sunabilecekleri bir yapı oluşursa, bizim bu samimiyete kanaatimiz oluşursa o zaman böyle bir komisyona olumlu da bakabiliriz. Dolayısıyla şu anda komisyon sadece bir fikir aşamasında, nasıl olacağı belli değil."