Siyasi partiler komisyon üyelerini belirliyor! Tek tek açıkladılar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de yaptığı açıklama ve çıkışlar ile birlikte "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm süreci ilerliyor.

Son olarak terör örgütü PKK, kendisini fesederek silahlarını yaktığını iddia etti.

SİYASİ PARTİ ÜYELERİNİ BELİRLİYOR

"Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik TBMM'de komisyon kulacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un çağrısı ile Meclis'teki siyasi partiler komisyona üyelerini bildiriyor.

Komisyona isim veren ilk parti ise MHP olmuştu. Ardından DEM Parti üyelerini açıklarken AKP, Yeni Yol Grubu ve CHP de isimleri belirledi.

İşte AKP'nin komisyon üyeleri:

Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Adana Milletvekili Sunay Karamık, Erzurum Milletvekili Selami Altıok, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Samsun Milletvekili Ersan Aksu.

Yeni Yol Grubu'nun üye listesi ise şöyle:

Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ile İzmir Milletvekili Mustafa Bilici.

CHP'nin komisyon üyeleri şöyle:

Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen ve İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun görevlendirildi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da partisini temsilen komisyonda yer alacak.

MHP VE DEM İSİMLERİ İLETMİŞTİ

MHP’nin Meclis’te kurulacak komisyon için belirlediği üyeler MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut oldu.

Komisyonda DEM Parti’yi Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) eş sözcüsü ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ile İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek temsil edecek.

KOMİSYON VE ÜYE SAYILARI

51 üyeden oluşacak komisyonda AKP'nin 21, CHP'nin 10, DEM Parti ve MHP'nin 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol'un 3'er milletvekili ile temsil edileceği bildirilmişti. Meclis'te bulunan diğer siyasi partiler de 1'er isim verecek.