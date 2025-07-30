Siyasi rekabet ve Fair Play

Devlet, Millî Savunma ve Adalet Bakanlıklar yapan Anayasa Hukuku uzmanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk CHP’nin tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında hukuki değerlendirme yaptı.

İcraat kabinesinin başı AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a,

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a,

Hakimler ve Savcılar Kurulu’na,

İstanbul Üniversitesi’ne,

Demokrasi ve hukuk dersi niteliğindedir.

Prof. Dr. Türk hukuki değerlendirmesinde diyor ki;

Demokratik hukuk devletinde siyasî rekabet, ‘Fair Play’ (dürüst oyun) kurallarına göre yapılır.

Bu, devletin en yüksek makamı için yapılan yarışta daha çok önem kazanan bir ilkedir.

Seçim yarışında en güçlü rakibi saf dışı bırakmak için siyasî etikle bağdaşmayan yollara başvurmak, bu yarışı rayından çıkarabilir.

Yalnız gençleri yetiştirmekle değil, aynı zamanda bütün toplumu bilimin ışığıyla aydınlatmakla görevli üniversitelerin bu yarışta baskı altında kalarak ya da durumdan kendileri için bir görev çıkararak, siyasî iktidarın emelleri doğrultusunda işlemlere imza atmaları, onların saygınlığıyla bağdaşmaz.

Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’nin adayı olması beklenen, hâlen hukuka aykırı bir kararla tutuklu bulunan ve bu nedenle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yüksek lisans diploması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün 24 Temmuz 2025 tarihli toplantısında alınan 28 sayılı kararla iptal edildi.

Aynı kararla tezinin YÖK Ulusal Tez Merkezi’nden kaldırılmasına da karar verildi.

İptal gerekçesi olarak, İmamoğlu’nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nden usulsüz yatay geçişle İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne gelerek 1994’te diploma almasının “mezuniyet koşullarını sağlamadığı” iddia edildi.

Ekrem İmamoğlu’nun İşletme Fakültesi diploması daha önce 18 Mart 2025 tarihinde İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından iptal edilmişti.

Halen idari yargıda bu konuda dava sürerken, şimdi de yüksek lisans diplomasının iptali gündeme geldi.

Bu kararlar, bilimsel değil siyasî hesaplarla verilmiştir.

Prof. Dr. Türk, Anayasa'nın 101. maddesi gereği “yükseköğrenim” şartını karşılayan bu diplomaların iptalinin, Cumhurbaşkanı adaylığını engellemek amacıyla yapıldığını vurguluyor;

Yükseköğretim Kanunu'nun 44. maddesini hatırlatıyorum:

“Ders kredileri ve yükümlülükleri başarıyla tamamlayan öğrenciler, ilgili diploma derecesini alırlar.”

İmamoğlu’nun mezuniyetinden 30 yıl sonra diplomasının iptali, açıkça “kazanılmış hakkın ortadan kaldırılmasıdır.”

Danıştay içtihatlarına göre bir işlemin iptali için olağan sürenin 60 gündür.

Ancak hile, sahte belge gibi istisnai durumlar haricinde bu süreden sonra iptalin hukuka aykırı olur.

İstanbul Üniversitesi gibi köklü bir kurumun, bilimsel değil siyasî gerekçelerle hareket etmesi itibarını zedeler.

Üniversiteler hukuka aykırı işlemlerle Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde taraf olmamalı, siyasi emellere alet edilmemelidir.

Ek olarak, hukuka aykırı diploma iptallerinin Türk Ceza Kanunu’na göre:

Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi (m.112),

Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi (m.114),

Resmî belgeyi bozmak, yok etmek… (m.205)

Gibi suçlara girebilir.

Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyorum.

Ayrıca Borçlar Kanunu’na göre bu tür işlemler, haksız fiil (m.49–51) kapsamında değerlendirilip tazminat sorumluluğu doğurabilir.

Sonuç olarak:

Bu kararlar siyasîdir,

Hukuki dayanağı zayıftır,

Ve Türkiye’nin en eski üniversitesine yakışmamaktadır