Demokratik duyarlılığı yüksek ülkelerde ölümlere yol açan her üzücü olaydan sonra şu soru mutlaka sorulur:

“Siyasi sorumlu kim?”

Diyelim bir sel felaketi oldu...

Bu olayın faturasının kesileceği siyasi bir kişi mutlaka aranır.

Sel bölgesinde altyapı yeterli miydi?

Binaların nehir yatağına yakın yapılmasının doğan zarardaki rolü neydi?

Belediye ve ilgili bakanlık gerekli çalışmaları yapmış mıydı?

Denetim elemanlarının son raporlarında neler yazılıydı, hangi uyarılarda bulunuluyordu?

Sorulara verilen yanıtlar çerçevesinde işaret parmakları bazen ya bir bakanı ya bir belediye başkanını bazen de her ikisini gösterir.

Ve sonuçta işaret edilen o kişi ya da kişiler istifa eder.

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Bize dönecek olursak:

Eskişehir’de 5 orman işçisi ile 5 Akut gönüllüsünün şehit olmasına yol açan orman yangınıyla ilgili olarak yukarıdakilere benzer soruları sormak gerekir:

Bölgede yangına karşı gerekli önlemler alınmış mıydı?

Yangına havadan ve karadan müdahale için yeterli araç ve personel var mıydı?

Söndürme çalışmalarına katılan personel eğitimden geçirilmiş miydi?

Alevlerin ortasına gönderilen personele yanmayan giysiler ve dumana karşı kendilerini koruyacak maskeler verilmiş miydi?

Bölgede yangına müdahale tatbikatı en son ne zaman yapılmıştı?

Tarım ve Orman Bakanlığının müfettişleri ormana denetim amacıyla hiç gitmişler miydi, gittilerse hazırladıkları rapora yangın tehlikesini ve buna karşı alınması gerekli tedbirleri yazmışlar mıydı, şayet yazdılarsa bunlar dikkate alınmış mıydı?

Bu sorulara verilecek yanıtlar da sonuçta yangının siyasi sorumlusunu bize gösterir.

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Evet, şu bir gerçek ki, demokratik duyarlılığı yüksek ülkelerde sellerde, büyük orman ve otel yangınlarında, depremlerde, maden kazalarında, köprü çökmelerinde siyasi sorumlu hep aranır ve onun görevi bırakması beklenir.

Bir örnek vereyim:

2015 yılıydı. Romanya’da bir gece kulübünde yangın çıktı, 32 kişi yanarak ya da dumandan boğularak yaşamını yitirdi.

Romanya Başbakanı Victor Ponta olayın ardından kamuoyunun karşısına çıktı, ölümlerden büyük üzüntü duyduğunu belirtti, olayın siyasi sorumluluğunu alarak görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bu istifa aczin değil duyarlılığın sonucuydu.

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Ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirlemek için milli gelir, büyüme hızı, ödemeler dengesi, cari açık, sanayi yatırımları, ithalat ve ihracat rakamları, sektörlere göre kapasite kullanma oranları gibi verilere bakılır.

Oysa bana göre gelişmişliğin en önemli göstergesi, felaketlerin ardından siyasi sorumlu bulunup bulunmayışıdır.

Siyasi sorumlu bulunan ülkeler gelişmiştir.

Bulunamayan ülkeler gelişmemiştir.

Sıfırı aslında kimler aldı?

Medyamız, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’yla ilgili haberleri verirken genellikle “40 bin 818 öğrencinin sıfır aldığını” belirten başlıklar kullandı.

Bana kalırsa yanlış yaptılar.

Sıfırı alan öğrenciler değil ki...

- Eğitim sistemini çağımızın gereklerine uygun, meslek kazandırıcı biçimde yenileyemeyenler sıfır aldı.

- Öğrencilerin yeteneklerine göre eğitim almalarını sağlayamayanlar sıfır aldı.

- Nitelikli öğretmen yetiştirmeyi başaramayanlar sıfır aldı.

- Okullara yönetici atamalarında liyakate özen göstermeyip çalışma ahengini bozanlar sıfır aldı.

- Öğretmenler için kadrolu, ücretli, sözleşmeli gibi huzursuzluk yaratan, verimli çalışmayı engelleyen farklı statüler getirenler sıfır aldı.

- Kalabalık sınıflara çare bulamayanlar sıfır aldı.

- Sınav sisteminde sık sık değişiklikler yaparak öğrencileri de velileri de sıkıntıya sokanlar sıfır aldı.

- Her yıl binlerce yeni öğretmen ataması yapmalarına karşın ihtiyacı karşılayamayanlar, bazı okullarda öğretmenleri uzmanlık alanları dışındaki derslere girmek zorunda bırakanlar sıfır aldı.

- Okullara yeterli eğitim araç-gereci temin edemeyenler, doğru düzgün spor salonu yapamayanlar sıfır aldı.

- Okul servis araçlarına bir türlü çeki düzen veremeyenler sıfır aldı.

- Okullara yeterli ödenek ayırmayıp özellikle temizlik ve güvenlik hizmetlerinin görülmesinde sıkıntılar yaşanmasına yol açanlar sıfır aldı.

- Birçok okulda ikili eğitim yapılmasının önüne geçemeyenler sıfır aldı.

- Klasik liselerin bir bölümünü Anadolu lisesi haline getirmelerine karşın buralarda Anadolu liselerinin kuruluş felsefesine uygun nitelikli eğitim verilmesinin alt yapısını oluşturamayanlar sıfır aldı.

- Özel okulların eğitim kurumu olmaktan çıkıp yüksek kâr peşinde koşan ticarethanelere dönüşmesine seyirci kalanlar sıfır aldı.

- Öğrenciye okulu sevdiremeyenler, mutluluk odaklı bir eğitim anlayışı yaratamayanlar sıfır aldı.