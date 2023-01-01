﻿Siyasi suikastlar ve suskunlar...

İstanbul'da doğal gaz fiyatlarına yüzde 12 indirim yapıldı.

Doğal gaz dağıtım şirketi İGDAŞ'ın sahibi kim?

-İstanbul Büyükşehir Belediyesi…

İndirim oranı kimin kârından düşecek?

-İGDAŞ'ın…

Bu indirim kararını kim aldı?

-Cumhurbaşkanlığı kabinesi adına Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK).

Peki, EPDK diğer kentlerde neden indirim yapmadı?

Örneğin Ankara'da neden yapmadı?

Ankara'da doğal gaz dağıtım şirketi Mehmet Torun'un ortağı olduğu Torunlar Enerji'nin şirketi:

-Başkent Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.

Ankaralılar elbette faturalardan tanıyor ama diğer illerde yaşayanlar da "Biliyoruz biz bu şirketi" demişlerdir.

Bilmeyenler için bilgi vereyim.

Çok hayırsever (!) olan Başkent Gaz 2017'de Kızılay'a 8 milyon dolarlık bağış yaptı.

Ancak bu cömert bağışın ilginç bir şartı vardı.

Bağışın 75 bin dolarını Kızılay aldı.

-7 milyon 925 bin dolarını da yurt inşaatı yapılması için bir vakfa transfer etti.

Hangi vakıf?

-ENSAR Vakfı...

Ensar Vakfı bu bağışı nereye gönderiyor?

-TÜRGEV Vakfı'na…

TÜRGEV Vakfı parayı nereye gönderiyor?

-TURKEN Vakfı'na

TURKEN Vakfı kimin?

TÜRGEV ve ENSAR Vakfı'nın Amerika ve İngiltere'de birlikte kurdukları vakıftır.

Bu vakıflar kimin?

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesinin…

Ankara'da neden doğal gaz dağıtımı yapan Başkent Gaz şirketinin kârından yüzde 12 indirim yapılmadığını anladınız mı?

Toplam 72 il ve ilçede doğal gaz dağıtımı özelleştirilirken İstanbul'da Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan İGDAŞ, Türkiye doğal gazının yüzde 25'inin dağıtımını yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinesi BOTAŞ kendi kesesinden tüm vatandaşlara neden yüzde 12 indirim yapmıyor da İGDAŞ'ın kesesinden indirim yapıyor?

İGDAŞ'ın kârının yüzde 12'sini kesmenin iki amacı vardır:

-Gaz dağıtım ve kontrol hizmetlerinin azalması sonucu Ekrem İmamoğlu'nun seçmen kaybına uğraması,

-18 Haziran 2023 seçimlerinde seçmenden oy kazanma…

2 kez seçim kazanan İmamoğlu'na;

-"Ahmak" sözünden siyasi yasak ve mahkûmiyet,

-"Fatih tablosunu niye aldın" soruşturması,

-Terörle iltisaklı çalışanlar soruşturması,

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesi ile siyasi suikastlardır…

Değerli okurlarım,

Erdoğan ailesi seçimleri kaybedince öyle anlaşılıyor ki Amerika'ya yerleşecek.

Tüm hazırlıklarını da buna göre yapıyorlar.

Hatırlayacaksınız, aileye yakın TÜRGEV ve ENSAR Vakfı'nın New York merkezli ortak kuruluşu TURKEN Vakfı, efsanevi ağır sıklet boks şampiyonu Muhammed Ali'ye ait çiftliği 2,5 milyon dolara satın aldı.

Şubat 2019'da yapılan bu satın alma gösterdi ki;

-Erdoğan 3. kez Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını biliyordu.

Bitti mi? Hayır bitmedi.

Amerika'da bulunan Erdoğan destekli vakıflar milyonlarca dolara doymuyor.

Türkiye Maarif Vakfı Amerika'da da vakıf kurdu:

-MAARIF FOUNDATION USA

Bu vakfın "Maarif School" adlı oluşumunun CEO'su Mehmet Özkan, Başkanı Cihad Demirli direktörü ise Türkiye Maarif Vakfı'ndan Ahmet Celal Özdemir.

ABD Vergi Dairesi'ne bu vakıf tarafından yapılan resmî bildirimde şu bilgiler yer alıyor:

-Mal varlığı: 7 milyon 438 bin 760 dolar.

-2018 yılı geliri: 1 milyon 397 bin 329 dolar.

-2019 yılı geliri: 2 milyon 665 bin 952 dolar.

-2020 yılı geliri: 2 milyon 410 bin 796 dolar.

-2021 yılı geliri: 2 milyon 56 bin 795 dolar.

AKP iktidarının kontrolünde olan "Türkiye Maarif Vakfı" ülkemizde binlerce çocuk okul beklerken, çocuklar okullarda aç kalırken, Amerika'da milyonlarca dolar harcayarak kim bilir kimlere hizmet veriyor.

Değerli okurlarım,

Ülkü Ocakları önceki başkanlarından, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş Ankara'da, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Mekanı Cennet ruhu şad olsun.

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Süleyman Soylu'dan hâlâ hiçbir açıklama gelmedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki;

-"Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e Allah'tan rahmet, ailesine, dostlarına başsağlığı diliyorum. Devlet, bu cinayeti tümüyle aydınlatmalıdır. Sokakları karıştırmak isteyenlerin oyunlarına düşülmemelidir."

Merhum Sinan Ateş sosyal medya hesabında şunları yazmıştı:

-"Çelik bile sert değil,

Gör ki düşman mert değil,

Ölürüz de dert değil,

Üzer kahpe pusular…"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun şu sözünü son zamanlarda sık sık hatırlar olduk:

-"Siyasi suikastlar…"

Türk milletinin her ferdinin can güvenliğinden sorumlu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a soruyorum:

-Bu kahpe suikastlara karşı neden suskunsun?