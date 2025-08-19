Siyasi tarihten ilginç transfer hikâyeleri

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Ak Parti’ye geçmesi CHP’de öfke fırtınaları estirdi.

Neredeyse çeyrek asır birlikte çalıştıkları, yere göğe sığdıramadıkları, “Topuklu Efe” diye onurlandırdıkları arkadaşlarını bir anda ağır bir dille suçlamaya, hapse girme korkusu nedeniyle böyle davrandığını belirtmeye başladılar, acımasız bir linç kampanyası açtılar.

Son seçimin birinci partisine daha sakin daha olgun davranmak yakışırdı oysa. Tepki için sitemli birkaç söz yeterdi.

***

Siyasi tarihimizde pek çok transfer olayı yaşandı bugüne kadar.

Birkaçını hatırlayalım:

Osman Bölükbaşı 1950’li yılların en renkli siyaset adamıydı, Millet Partisi Genel Başkanıydı.

Bir seçimde partisinden milletvekili olanların kısa bir süre sonra istifa edip başka partilere geçmelerine tepkisini şöyle ifade etmişti:

“Bizim kümeste tavuk çok. Ama hep başkalarının folluğuna yumurtluyorlar.”

***

1970’li yıllar...

Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel, partisinin milletvekili sayısı iktidar olmaya yetmeyince diğer partilerden milletvekili transfer ederek Milliyetçi Cephe Hükümeti’ni kurmuştu.

Transfer günlerinde bir milletvekili Adalet Partisi’ne sabah geçmiş aynı gün akşama doğru istifa ederek ayrılmıştı.

Demirel bu tuhaf transfer ve istifa olayının nedenini yıllar sonra Gazeteci Güneri Cıvaoğlu’na kahkahalar atarak şöyle anlatmıştı:

“Bizim iş adamı arkadaşlardan biri, olmayan bir fabrikanın hisse senetlerini vermiş adama. Böylece adamı Adalet Partisi’ne geçmeye ikna etmiş. Ama adam verilen hisse senetlerinin sahte olduğunu anlayınca aynı gün akşama doğru istifa etmiş.”

***

Yine 1970’li yıllar...

CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Demirel tarafından kurulan Milliyetçi Cephe Hükümeti’ni yıkmak için Adalet Partili milletvekillerine CHP’ye geçmeleri karşılığı bakanlık vaadinde bulunmuştu.

Bunun üzerine 11 milletvekili CHP’li olmuş, içlerinden 10’u Ecevit başkanlığında kurulan hükümette bakanlık koltuğuna oturmuştu.

Milletvekili pazarlığı İstanbul’daki Güneş Motel’de yürütüldüğü için bu hükümete “Güneş Motel Hükümeti” de denildi.

O günlerde yaşanan ilginç bir ziyareti Gazeteci Hasan Pulur bir yazısında şöyle anlatmıştı:

“Partisinden 11 milletvekilinin kopması sonucu iktidarı kaybeden Süleyman Demirel üzgündü.

Ziyaretine giden Osman Bölükbaşı onu şu sözlerle teselli etti:

“Üzülme Süleyman Bey... Benim sinem ihanetlerden Karacaahmet Mezarlığı’na döndü. Seninki daha köy mezarlığı.”

Sonra ne mi oldu?

Pazarlık sonucu CHP’ye katılıp bakan olanlardan bazıları sonraki yıllarda yolsuzluk iddialarıyla Yüce Divan’da yargılanıp hapse girdiler.

***

Siyasi transfer hikâyeleri anlatırken Kubilay Uygun’u unutmak olmaz.

Uygun, 1995 yılında yapılan 20. dönem milletvekilliği seçiminde memleketi Afyon’dan DSP milletvekili seçilerek Meclis’e girdi.

Siyasi hayatı çok hareketli geçmiş bir isimdi.

1984’te DYP Sincanlı İl Genel Meclisi Üyeliği yaptı.

1989’da ANAP Sincanlı İl Genel Meclisi üyesi oldu.

1994’te CHP Sincanlı Belediye Başkan Adayıydı.

1995’te DSP’den milletvekili seçildi.

1996’da DYP’ye geçti. Bir ay sonra yeniden DSP’ye döndü.

1997’de MHP’ye transfer oldu, ancak bir ay sonra istifa etti.

Milletvekilliği 1999 seçimine kadar sürdü.

23 Temmuz 2016’da İstanbul’da bir otelde başına silahla ateş ederek yaşamına son verdi. 61 yaşındaydı.

Ailesine bıraktığı mektupta, “Tabancamı satın, otel borcumu ödeyin” diye yazıyordu.